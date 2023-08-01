Бывшая футзалистка сборной Украины погибла на войне с россией
Оккупанты забрали жизнь спортсменки.
Бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева отдала жизнь за страну на войне с российскими оккупантами.
Как сообщает Women's sport UA, 34-летняя девушка погибла, сражаясь с врагом. У Элеоноры остался сын.
Напомним, на профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины Беличанку-НПУ.
Ранее сообщалось, что воспитанник Карпат погиб на войне против российских оккупантов.