Сборная Украины U-19 вылетела в полуфинале чемпионата Европы
Украинская сборная не смогла побороться за золото турнира.
В рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу U-19 сборная Украины сыграла с Испанией.
Действующий чемпион турнира Испания уже на первых минутах имела два гола преимущества. Украинская команда отыграла один гол до перерыва, а второй - на старте второго тайма.
Ничейный результат долго не продержался. Испания забила практически сразу третий, который и позволил выиграть им.
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В финале турнира Испания сыграет с Португалией, который выбила Словению.
Украина U-19 – Испания U-19 – 2:3
Голы: Рыбицкий, 17, Сницаренко, 24 - Тапиас, 2, Рохер, 3, Рамос, 25
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