iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сборная Украины U-19 вылетела в полуфинале чемпионата Европы

Украинская сборная не смогла побороться за золото турнира.
Сегодня, 07:22
Испания обыграла Украину / Getty Images
Испания обыграла Украину / Getty Images

В рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу U-19 сборная Украины сыграла с Испанией.

Действующий чемпион турнира Испания уже на первых минутах имела два гола преимущества. Украинская команда отыграла один гол до перерыва, а второй - на старте второго тайма.

Ничейный результат долго не продержался. Испания забила практически сразу третий, который и позволил выиграть им.

Читай также: Экстра-лига по футзалу: Аврора шокировала Ураган, Энергия обыграла МСК Харьков

В финале турнира Испания сыграет с Португалией, который выбила Словению.

Украина U-19 – Испания U-19 – 2:3

Голы: Рыбицкий, 17, Сницаренко, 24 - Тапиас, 2, Рохер, 3, Рамос, 25

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
"Я не лучше Пеле": Неймар оценил свой рекорд в сборной Бразилии "Я не лучше Пеле": Неймар оценил свой рекорд в сборной Бразилии
"Дюбуа был деклассирован и нокаутирован": Гвоздик оценил победу Усика над британцем "Дюбуа был деклассирован и нокаутирован": Гвоздик оценил победу Усика над британцем
Украина - Англия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 Украина - Англия: прогноз на матч квалификации Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202411:05
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Другие страны10:59
"Я не лучше Пеле": Неймар оценил свой рекорд в сборной Бразилии
Бокс10:32
"Дюбуа был деклассирован и нокаутирован": Гвоздик оценил победу Усика над британцем
Евро-202410:00
Украина - Англия: прогноз на матч квалификации Евро-2024
Другие страны09:55
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Европа09:50
Экс-звезда молодежной сборной Англии сделал предложение девушке в больнице, где лечится от рака
Евро-202409:14
Ребров огласил заявку Украины на матч с Англией
Европа09:00
Футбол сегодня: Украина - Англия, матчи отбора Евро-2024
Теннис08:39
US OPEN-2023 (ATP): Медведев прошел Алькараса, Джокович выбил Шелтона
Другие страны08:24
Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии, обогнав Пеле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK