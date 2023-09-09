Сборная Украины U-19 вылетела в полуфинале чемпионата Европы

Украинская сборная не смогла побороться за золото турнира.

В рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу U-19 сборная Украины сыграла с Испанией.

Действующий чемпион турнира Испания уже на первых минутах имела два гола преимущества. Украинская команда отыграла один гол до перерыва, а второй - на старте второго тайма.

Ничейный результат долго не продержался. Испания забила практически сразу третий, который и позволил выиграть им.

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В финале турнира Испания сыграет с Португалией, который выбила Словению.

Украина U-19 – Испания U-19 – 2:3

Голы: Рыбицкий, 17, Сницаренко, 24 - Тапиас, 2, Рохер, 3, Рамос, 25

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