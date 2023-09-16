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Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча

Украинская сборная справилась с соперником.
Сегодня, 06:48
Сборная Украины по футзалу /АФУ
Сборная Украины по футзалу /АФУ

В рамках первого тура квалификации на чемпионат мира по футзалу Украина встретилась с Бельгией.

Подопечные Александра Косенко не оставили шансов сопернику, забив десять голов.

Бельгийцы сумели ответить лишь дважды.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Бельгия — Украина:

Бельгия - Украина 2:1

Голы:  Эль-Факири, 12, 35 - Шотурма, 1, Педяш, 9, 23, Швед, 10, Мельник, 13, Абакшин, 14, 19, 20, Корсун, 25, Фаренюк, 39

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Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча
Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча

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