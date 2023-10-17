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Гол рукой - лучший в туре: в украинском футзале бывает всякое

Любители футзала оценили гол в исполнении Сокола.
Сегодня, 15:58
Владислав Первеев / фото Aurora-Clust
Владислав Первеев / фото Aurora-Clust

На прошедших выходных завершился шестой тур Экстра-лига 2023/2024.

Пресс-служба турнира представила подборку лучших голов тура. Примечательно, что лучшим взятием ворот стал гол, который был забит рукой.

Игрок Сокола Владислав Первеев пробил с дальней дистанции, но полет мяча слегка подправил его партнер. 

Судьи не увидели игры рукой у игрока Сокола, однако на повторе четко видно движение рукой.

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