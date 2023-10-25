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Спортинг - ХИТ: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка еврокубкового турнира.
25 октября, 17:54
ХИТ
ХИТ

В среду, 25 октября, чемпион Украины по футзалу ХИТ начнет свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Соперником украинской команды станет лиссабонский Спортинг (Португалия).

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Матч пройдет в Омише (Хорватия), на арене Рыбняк. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг - ХИТ

Столичный клуб также попал в группу с Олмиссум (Хорватия) и Аят Рудный (Казахстан). Три лучше команды группы выйдут в следующий раунд.

 

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