Спортинг - ХИТ: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка еврокубкового турнира.
В среду, 25 октября, чемпион Украины по футзалу ХИТ начнет свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.
Соперником украинской команды станет лиссабонский Спортинг (Португалия).
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Матч пройдет в Омише (Хорватия), на арене Рыбняк. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг - ХИТ
Столичный клуб также попал в группу с Олмиссум (Хорватия) и Аят Рудный (Казахстан). Три лучше команды группы выйдут в следующий раунд.
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