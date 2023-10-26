Олмиссум - ХИТ: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу

В четверг, 26 октября, чемпион Украины по футзалу ХИТ продолжит свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Соперником украинской команды станет хорватский Олмиссум.

Начало встречи - в 21:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Олмиссум - ХИТ

Напомним, ХИТ стартовал в футзальной Лиге чемпионов с ничьи против финалиста прошлой Лиги чемпионов.

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