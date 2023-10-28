ХИТ - Аят: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка еврокубкового турнира.
В субботу, 28 октября, чемпион Украины по футзалу ХИТ продолжит свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.
Соперником украинской команды станет Аят Рудный из Казахстана.
Матч пройдет в Омише (Хорватия), на арене Рыбняк. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча ХИТ - Аят
Напомним, дубль вратаря ХИТа помог совершить сумасшедший камбэк в футзальной Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!