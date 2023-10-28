ХИТ - Аят: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу

В субботу, 28 октября, чемпион Украины по футзалу ХИТ продолжит свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Соперником украинской команды станет Аят Рудный из Казахстана.

Матч пройдет в Омише (Хорватия), на арене Рыбняк. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ХИТ - Аят

Напомним, дубль вратаря ХИТа помог совершить сумасшедший камбэк в футзальной Лиги чемпионов.

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