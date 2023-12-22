iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet

Все 10 000 FPV-дронов, приобретенные в рамках Операции «Єдність», уже поступили в распоряжение Сил обороны.
Сегодня, 19:35
UNITED24
UNITED24

Все 10 000 FPV-дронов, приобретенные в рамках Операции «Єдність», уже поступили в распоряжение Сил обороны. Их получили 53 воинские части, сообщили в фандрайзинговой платформе UNITED24.

В частности, дроны получили подразделения Морской пехоты, Сухопутных и Десантно-Штурмовых войск, Сил специальных операций и Теробороны, бригады Нацгвардии «Хартія» и «Азов», подразделения Нацполиции, а также воины ЦСО «А» Службы безопасности Украины.

Сбор средств в рамках Операции «Єдність» стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом «Повернись живим» и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.

В декабре 2023 года стартовал новый сбор – Операция «Єдність-2: Новорічний салют». В этот раз Favbet также внес один из крупнейших донатов – 10 млн грн.

FAVBET — ведущая iGaming-компания Украины, которая с первых дней полномасштабного вторжения участвует в проектах поддержки армии и украинцев, в том числе через собственный благотворительный фонд.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в частности и ударного.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда также уже более 250 автомобилей. В том числе ударные роты «Армии дронов» получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло
Клопп: Мое уважение Арсеналу, но Ливерпулю нужны очки Клопп: Мое уважение Арсеналу, но Ливерпулю нужны очки
25 человек из Оболони получили повестки - СМИ 25 человек из Оболони получили повестки - СМИ
Один украинец попал в сборную АПЛ первой половины сезона Один украинец попал в сборную АПЛ первой половины сезона
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:24
Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло
Европа21:21
Клопп: Мое уважение Арсеналу, но Ливерпулю нужны очки
Европа20:55
25 человек из Оболони получили повестки - СМИ
Европа20:49
Один украинец попал в сборную АПЛ первой половины сезона
Киберспорт20:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина20:20
УХЛ: Киев Кэпиталс уничтожил Тризуб
Европа20:14
Хавбек Сити уведомил руководство клуба о своем желании уйти
Украина19:52
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Европа19:41
Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги
19:35
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK