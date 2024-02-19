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VBET Ukraine стала партнером Всеукраїнської федерації спортивного покеру

VBET Ukraine підписала партнерський контракт на титульне спонсорство заходів зі спортивного покеру та Національної збірної зі спортивного покеру.
Сегодня, 16:50
Фото надане рекламодавцем
Фото надане рекламодавцем

Мета компанії — усебічний розвиток спортивного покеру в Україні й підтримання покерної збірної на світових змаганнях.

Спортивний покер — це інтелектуальна гра, де гравці прораховують різні вірогідності, виграшні комбінації та оцінюють тактику суперника.

У межах домовленостей VBET Ukraine стала титульним партнером Чемпіонату України зі спортивного покеру, Відкритого Кубку України зі спортивного покеру, Ліги матч-покеру України зі спортивного покеру. У кожному змаганні передбачено офлайн-етапи в різних містах України із залученням міжнародних гравців.

Національна збірна України зі спортивного покеру за підтримки VBET Ukraine братиме участь у світових покерних змаганнях, серед яких Кубок світу World Poker Tour Prime та Чемпіонат світу World Series of Poker. Нині гравці збірної захищають честь України в Чемпіонаті Європи Europian Poker Tour у Парижі.

Для VBET Ukraine таке партнерство — це важливий крок у напрямі спортивного спонсорства, що надає можливості для нового етапу розвитку спортивного покеру в Україні. Компанія має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, видану КРАІЛ 31 травня 2021 року. Саме тому активна підтримка спортивного покеру є стратегічним напрямом комунікації.

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