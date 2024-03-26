Украинский арбитр назначен на Финал четырех футзальной Лиги чемпионов

Куцый стал первым в истории Украины, кто получил такое назначение.

Украинский арбитр Денис Куцый будет работать на матчах Финала четырех футзальной Лиги чемпионов 2023/24.

Куцый станет первым в истории украинцем, который будет работать в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов.

В Финале четырех Лиги чемпионов 223/24 сыграют испанские Барселона и Пальма, также португальские Бенфика и Спортинг. Пальма – действующий обладатель трофея.

Пятница, 3 мая

Полуфиналы

17:00 Бенфика (Португалия) – Пальма (Испания)

20:00 Барселона (Испания) – Спортинг (Португалия)

Воскресенье, 5 мая

16:00 Матч за третье место

19:00 Финал

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