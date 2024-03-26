Украинский арбитр назначен на Финал четырех футзальной Лиги чемпионов
Куцый стал первым в истории Украины, кто получил такое назначение.
Украинский арбитр Денис Куцый будет работать на матчах Финала четырех футзальной Лиги чемпионов 2023/24.
Куцый станет первым в истории украинцем, который будет работать в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов.
В Финале четырех Лиги чемпионов 223/24 сыграют испанские Барселона и Пальма, также португальские Бенфика и Спортинг. Пальма – действующий обладатель трофея.
Пятница, 3 мая
Полуфиналы
- 17:00 Бенфика (Португалия) – Пальма (Испания)
- 20:00 Барселона (Испания) – Спортинг (Португалия)
Воскресенье, 5 мая
- 16:00 Матч за третье место
- 19:00 Финал
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