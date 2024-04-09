Бойко с бешеным разгромом вылетел на старте квалификации к Чемпионату мира

В английском Шеффилде стартовала квалификация к Чемпионату мира по снукеру.

Украинец Юлиан Бойко в первом раунде встретился со швейцарцем Александером Урсенбахером, которому, к сожалению разгромно уступил.

Урсенбахер не отдал 18-летнему Бойко ни одного фрейма, победив в противостоянии со счетом 10:0.

Отметим, что основная стадия Чемпионата мира состоится с 20 апреля по 6 мая.

Александер Урсенбахер (Швейцария) 10:0 Юлиан Бойко (Украина)

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