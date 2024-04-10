iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинец Казаков разгромно проиграл и вылетел на старте квалификации к Чемпионату мира

Второй представитель Украины завершил отбор.
10 апреля, 23:27
Антон Казаков, wst.tv
Антон Казаков, wst.tv

В английском Шеффилде стартовала квалификация к Чемпионату мира по снукеру.

Украинец Антон Казаков в первом раунде встретился с англичанином Лиамом Пулленому, которому, разгромно проиграл.

Казаков выиграл всего три фрейма, итоговый счет - 3:10.

Отметим, что основная стадия Чемпионата мира состоится с 20 апреля по 6 мая.

Лиам Пуллен (Англия) 10:3 Антон Казаков (Украина)

Ранее сообщалось, что Бойко с бешеным разгромом вылетел с квалификации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал
Ман Сити нацелился на двух лидеров Баварии Ман Сити нацелился на двух лидеров Баварии
Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния
Цуренко не без проблем справилась с румынской соперницей в рамках Кубка Билли Джин Кинг Цуренко не без проблем справилась с румынской соперницей в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Европа23:30
Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал
Европа23:03
Ман Сити нацелился на двух лидеров Баварии
Теннис22:32
Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния
Теннис22:29
Цуренко не без проблем справилась с румынской соперницей в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Европа22:09
Президент Ла Лиги: У Переса слишком много влияния. Это плохо для футбола
Легкая атлетика21:33
Главная конкурентка Бех-Романчук в тройном прыжке пропустит Олимпийские Игры
Теннис21:14
Свитолина сыграет с румынской спортсменкой в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Европа20:52
Один из важных игроков Реала близок к возвращению в старт после тяжелой травмы
Европа20:16
Хави: Решение уйти из Барселоны - правильное
Европа19:44
Манчестер Юнайтед может вернуть в состав своего скандального вингера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK