Украинец Казаков разгромно проиграл и вылетел на старте квалификации к Чемпионату мира
Второй представитель Украины завершил отбор.
В английском Шеффилде стартовала квалификация к Чемпионату мира по снукеру.
Украинец Антон Казаков в первом раунде встретился с англичанином Лиамом Пулленому, которому, разгромно проиграл.
Казаков выиграл всего три фрейма, итоговый счет - 3:10.
Отметим, что основная стадия Чемпионата мира состоится с 20 апреля по 6 мая.
Лиам Пуллен (Англия) 10:3 Антон Казаков (Украина)
Ранее сообщалось, что Бойко с бешеным разгромом вылетел с квалификации.
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