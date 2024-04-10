Украинец Казаков разгромно проиграл и вылетел на старте квалификации к Чемпионату мира

В английском Шеффилде стартовала квалификация к Чемпионату мира по снукеру.

Украинец Антон Казаков в первом раунде встретился с англичанином Лиамом Пулленому, которому, разгромно проиграл.

Казаков выиграл всего три фрейма, итоговый счет - 3:10.

Отметим, что основная стадия Чемпионата мира состоится с 20 апреля по 6 мая.

Лиам Пуллен (Англия) 10:3 Антон Казаков (Украина)

Ранее сообщалось, что Бойко с бешеным разгромом вылетел с квалификации.

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