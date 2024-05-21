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Позор дня: на официальном плакате ЧМ-2024 по футзалу изображен россиянин

Общество заставило организацию исправить свою дикую ошибку.
Сегодня, 13:31
ФИФА/fifa.com
ФИФА/fifa.com

ФИФА официально представила официальный плакат чемпионата мира 2024 года по футзалу, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.

На плакате изображен игрок российской национальной сборной Сергей Абрамов. Данное фото также на официальном сайте ФИФА в разделе продажи билетов на чемпионат мира.

Фото было сделано во время чемпионата мира-2021 в Литве, когда россиянам было запрещено выступать под своим флагом из-за допингового скандала.

Напомним, после начала полномасштабной войны россии против Украины российские футбольные и футзальные клубы и сборные были отстранены от международных соревнований. Национальную команду не пустили на чемпионат мира.

Отметим, что после резонанса фото россиянина было удалено.

Напомним, определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу.

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