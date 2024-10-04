Про види покеру інформує ліцензійне ChampionCasino

Покер має кілька різновидів, які відрізняються за правилами та нюансами

Карткові ігри відомі та популярні протягом кількох століть. Весь цей час покер та інші ігри зазнавали змін. Сьогодні популярна карткова гра під назвою покер має кілька різновидів, які відрізняються за правилами, нюансами. Деякі з них доступні гравцям казино Champion онлайн, відвідати яке за цим https://championcasino.ua/ посиланням може кожен повнолітній гравець.

Холдем

Гра, яка посідає провідне місце в рейтингу популярності серед гравців у мережі. Згідно з правилами кожен гравець отримує 2 закритих карти. Також є 5 загальних карт, які викладаються в 3 підходи.

Кожен з учасників повинен зібрати хай комбінації. Переможцем вважається користувач, який зібрав старшу комбінацію. Також гравці можуть вибити суперників у процесі торгів, тоді виграш забирає той, хто не скине карти до кінця гри. Варто зазначити, що гра складається з 4 раундів. Щоб зібрати старшу комбінацію гемблери можуть використовувати особисті та загальні карти.

Омаха

Вид покеру, що вважається спорідненим із холдемом. Вони мають практично однакові правила й однаково популярні серед гравців. Але кожен із цих різновидів має і відмінні риси.

Всі гравці за столом отримують по 4 закриті карти. Є також 5 загальних карт, які з'являються на столі між торгами. Загалом гра передбачає 3 етапи, протягом яких гравці повинні збирати хай комбінації.

Переможця визначають у процесі торгів або на заключному етапі після розкриття карт усіх учасників. Складання старшої руки передбачає обов'язкове використання особистих і загальних карт.

Класична Омаха має також різні різновиди. Омаха Хай-Лоу вважається найбільш популярною модифікацією зі схожими правилами. У цьому варіанті гравцям потрібно скласти не тільки Хай, але й Лоу комбінації. Гра полягає в п'ятикартковій роздачі з карт низького рангу, не вище 8. Тут туз може бути самим собою або одиницею, ранг якої знижується, щоб скласти потрібну Лоу комбінацію.

Ідеальний розклад - коли переможець складає руки обох видів. У такому разі йому виплачується сума банку. Якщо руку Хай і Лоу збирають різні гравці, обидва вважаються переможцями, і сума виграшу ділиться навпіл.

Покер на сім карт

Учасникам роздають по 7 карт протягом 5 раундів. При цьому закритими залишаються тільки 2 перші й остання карта. Семикартковий покер має кілька популярних різновидів, таких як:

разз - є тільки лоу рука, для складання якої можна використовувати всю колоду. Туз у цьому випадку завжди залишається наймолодшим;

стад - гемблери мають зібрати хай-руку, подібно до холдему й омахи;

стад хай-лоу - у грі є два види рук. Для руки лоу можна використовувати карти до 8 і туз.

Усі різновиди семикарткового покеру представляються гравцям із фіксованим лімітом, але досить захопливі. Щоб азартні ігри в карти приносили прибуток, необхідно не просто знати правила, а й набути певних ігрових навичок.

П'ятикарткові різновиди

П'ятикартковий покер не користується особливою популярністю в онлайн закладах. Тут необхідно не тільки знати правила, а й засвоїти мистецтво блефу та психології. Протягом усієї гри користувачі грають виключно закритими картами. Найвідомішими видами п'ятикарткового покеру вважаються:

дро - завдання гравця після роздачі - зібрати хай руку. Є можливість міняти карти і забрати банк ще до кінця гри;

лоуболл - аналог гри дро, але замість руки хай, тут потрібно зібрати лоу. Туз в ізі вважається картою з найвищим рангом. Можна обміняти карти 3 рази;

сингл-дро - гра ведеться аналогічно лоуболлу, але тут гравцям можна зробити тільки 1 обмін. Є тільки 2 етапи торгів.

Тобто сьогодні кожен бажаючий пограти онлайн знайде цікавий саме для себе варіант гри.

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