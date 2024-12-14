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В Венгрии дисквалифицировали литовскую спортсменку за антироссийскую надпись на футболке

Уважение Корнелии Дудайте.
Сегодня, 11:58
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Неприятный для украинцев эпизод произошел на проходящем в Венгрии чемпионате мира по функциональным видам спорта.Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую надпись на футболке.

Девушка оделась в футболку, на которой была надпись на английском "Make Russia small again" ("Сделайте Россию снова маленькой").

Девушка рассказала о случившемся. По ее словам, литовская команда знала, что к соревнованиям были допущены российские "нейтральные" спортсмены.

"У меня была такая футболка, которую носил президент Украины, и я подумала, что если нужно будет показать нашу гражданскую позицию, то я ее покажу таким образом. Мы приехали в Венгрию и в соцсетях появились поздравления организаторов россиян, они радовались их участию. Я думаю это неправильно. Я не думаю, что страну-агрессора можно где-нибудь приветствовать", - цитирует девушку. [[link_direct link_url="https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/2438721/is-varzybu-del-uzraso-apie-maza-rusija-pasalinta-lietuve-vertybiu-i-sona-deti-neg alima?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa1PKskOF38eK4_p1HB-6YbfkR00DZBfJpAaZaQHf7qPiQLnEIVec3oWBs_aem_DNDtgaJ2WK2VLjhViXA3H

Эти же организаторы, когда увидели девушку в этой футболке, предупредили ее, что это не допустимо. Когда Корнелия отказалась менять одежду - ее исключили из соревнований.

Эта футболка и украинский флаг были с нами на параде наций. После этого я снова появился в этой футболке, потому что россияне вышли с названием своей страны на одежде, хотя им это было запрещено. Организаторы не сочли это неприемлемым, но моя футболка показалась провокацией.

После первого моего выступления пришел организатор и попросил переодеться. Если я этого не сделаю, мне сказали, что дисквалифицируют либо меня, либо всю сборную Литвы. Я не боялась и не сожалею о своем выборе, но я не хотела, чтобы пострадали все литовские спортсмены . Поэтому я сказала, что если им не нравится моя одежда, то они должны меня официально дисквалифицировать".

Но после того как Дудайте все же исключили из соревнований, вся литовская команда решила отказаться от дальнейшего участия, проявив несогласие с решением организаторов.

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