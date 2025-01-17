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VBET Ukraine та Національна збірна України з футболу презентують ролик

Об’єднані футболом.
Сегодня, 16:40
Фото надане рекламодавцем
Фото надане рекламодавцем

Організатор азартних ігор VBET Ukraine презентує новий іміджевий ролик у межах комунікаційної кампанії «Об’єднані футболом. Разом сильніші» за участі гравців Національної збірної команди України з футболу та її тренера Сергія Реброва.

У центрі концепту ролика — м’яч як символ українського футболу: доступного кожному, сильного, нестримного, без меж і кордонів. М’яч починає свою подорож удома, у Києві. Разом зі славою про український футбол та топовими гравцями збірної він облітає світ, щоб повернутися додому.

Мурали на будинках різних країн світу підкреслюють, як органічно інтегрувалися українські гравці в Англії, Іспанії, Португалії, Австрії. Наші спортсмени активні й непосидючі, тому малюнки на стінах у відео оживають. Гравці можуть змінювати клуби, тож ми не виключаємо, що з часом у ролику з’являться нові мурали :)

Футбольний амбасадор VBET Ukraine Сергій Ребров — головний «художник» збірної, за роботою якого слідкує вся Україна. І всі ми бажаємо тренеру успіху та натхнення у створенні футбольного шедевра.

«За 4 роки партнерства VBET Ukraine з Національною збірною командою України з футболу ми бачили, як команда еволюціонує, як змінюється її портрет, як гравці показують новий рівень у командній грі й індивідуально, захищаючи честь українського футболу в топових чемпіонатах Європи. Успіхи наших хлопців укріплюють довіру до українського футбольного майбутнього. Разом ми стаємо сильнішими, разом зі збірною ми допомагаємо об’єднати українців футболом та гучно заявити про нашу країну на міжнародному рівні», — кажуть у VBET Ukraine.

Production:

  • Director — Dasha Shy
  • Executive producer — Vladyslava Konstantinovska
  • Line producer — Nastya Kostiuchyk

VBET Ukraine:

  • Head of Creative — Kostiantyn Mykhailov
  • Art Director — Vladyslav Moshenskyi
  • Video Production Lead — Valerii Litoninskyi

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВБЕТ УКРАЇНА»
Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 10, приміщення групи. 12
РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 314 від 31.05.2021, внесено змін рішенням 08.08.23 №145
Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтеренет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, від 03.06.21 р., строк дії 5 років.

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