Кубок Украины. Финал восьми: расписание и результаты матчей
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В Кубке Украины по футзалу были определены первые участники, которые примут участие в Финале восьми.
В 1/8 финала турнира Aurora прошла ХИТ, Ураган расправился с AM Estate, Сухая Балка выбила МСК Харьков, Сокол оказался сильнее Athletic.
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Свои матчи также проведут Авалон - Sky Up (первый матч 2:3), Будивельник - Кардинал-Ровно (1:5), Фурнитура - Любарт (4:4), in.IT - Энергия (1:2).
Участники Финала восьми:
- Сокол
- Ураган
- Сухая Балка
- Aurora
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