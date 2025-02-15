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Кубок Украины. Финал восьми: расписание и результаты матчей

Следите на ISPORT за играми кубкового турнира по футзалу.
Сегодня, 15:22
Кубок Украины по футзалу
Кубок Украины по футзалу

В Кубке Украины по футзалу были определены первые участники, которые примут участие в Финале восьми.

В 1/8 финала турнира Aurora прошла ХИТ, Ураган расправился с AM Estate, Сухая Балка выбила МСК Харьков, Сокол оказался сильнее Athletic.

Читай также: Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла Ураган, Кардинал-Ровно проиграл Sky Up, ХИТ разбил Сокол

Свои матчи также проведут Авалон - Sky Up (первый матч 2:3), Будивельник - Кардинал-Ровно (1:5), Фурнитура - Любарт (4:4), in.IT - Энергия (1:2).

Участники Финала восьми:

  • Сокол
  • Ураган
  • Сухая Балка
  • Aurora

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