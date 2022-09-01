NaVi - Fnatic: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16

Украинский коллектив проведет второй матч в рамках группового этапа турнира по CS:GO. Следите за выступлением NaVi на ISPORT.ua.

В четверг, 1 сентября, NaVi проведут второй матч группового этапа ESL Pro League 16 по CS:GO.

Соперником украинского киберспортивного коллектива станет Fnatic.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени и пройдет в формате best-of-3.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча NaVi - Fnatic:

Ранее NaVi начали групповой этап ESL Pro League 16 с победы над Team Spirit.

На ISPORT доступно расписание матчей украинского коллектива по CS:GO.