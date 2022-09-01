NaVi - Fnatic: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16
Украинский коллектив проведет второй матч в рамках группового этапа турнира по CS:GO. Следите за выступлением NaVi на ISPORT.ua.
В четверг, 1 сентября, NaVi проведут второй матч группового этапа ESL Pro League 16 по CS:GO.
Соперником украинского киберспортивного коллектива станет Fnatic.
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени и пройдет в формате best-of-3.
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча NaVi - Fnatic:
Ранее NaVi начали групповой этап ESL Pro League 16 с победы над Team Spirit.
На ISPORT доступно расписание матчей украинского коллектива по CS:GO.