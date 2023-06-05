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Украина выиграла золото в первом истории Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию

На ISPORT доступен медальный зачет турнира, в котором Украина вошла в ТОП-5.
Сегодня, 12:35
Getty Images
Getty Images

Сборная Украины выступила в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию в Овьедо (Испания).

Наши представительницы смогли завоевать четыре награды, что позволило занять четвертое место в медальном зачете турнира.

Украинки выиграли золото в акробатической программе среди групп, обойдя сборную Китая на 0.5801 балла. Также наши спортсменки завоевали серебро в технической программе среди групп.

Дуэт Влада и Марина Алексеевы принес две награды - третье место в технической программе и серебряные призеры в произвольной программе.

Медальный зачет Суперфинала Кубка мира:

1. Испания - 8 медалей (4 золота, 4 бронзы, 0 бронзовых)
2-3. Израиль - 2 медали (2 золота)
2-3. Япония - 2 медали (2 золота)
4. Украина - 4 медали (1 золото, 2 серебра и 1 бронза)
5. Китай - 2 медали (1 золото, 1 серебро)

Ранее сообщалось, что Украина стала третьей в медальном зачете первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию.


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