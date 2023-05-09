iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte без шансов проиграли россиянам на BLAST Paris Major 2023

Украинская команда в шаге от вылета с последнего мейджора по CS:GO.
Сегодня, 14:28
Monte / HLTV
Monte / HLTV

Во вторник, 9 мая, в рамках третьего тура BLAST Paris Major 2023 команда Monte продолжила свое участие на турнире.

В рамках bo1 украинский коллектив встречался с россиянами из Forze.

Представитель страны-агрессора сумел добыть разгромную победу, не оставив шансов Monte, - 6:16.

Monte - Forze 6:16

Отметим, что у Monte остаются шансы на выход во второй раунд BLAST Paris Major 2023. Для этого нужно дважды выигрывать в bo3, а право на ошибку больше нет.

Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты BLAST Paris Major 2023.


Статьи по теме

Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари
"Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем "Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем
Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам
Ключевой вингер Милана тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Интером Ключевой вингер Милана тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Интером
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Формула 117:02
Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари
Бокс16:28
"Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем
Европа16:19
Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам
Лига Чемпионов15:58
Ключевой вингер Милана тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Интером
Европа15:35
Челси готов включить двух игроков в сделку по Фелишу
Европа15:17
Беллингем отказался от продления контракта с Боруссией Дортмунд
Лига Чемпионов15:15
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа15:04
Байер хочет летом подписать хавбека Арсенала
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Faze сыграют с ENCE, Liquid - с Fluxo
Другие страны14:41
Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK