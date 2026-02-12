Карьера после финального свистка: как спортсмены и болельщики ищут работу в новой реальности — Jooble

iSport.ua
Как спортсмены, тренеры и болельщики адаптируются к новому рынку труда и какие вакансии выбирают после смены карьерного ритма.
Сегодня, 15:18       Автор: Василий Войтюк
Спорт научил украинцев держать удар, работать на пределе возможностей и не сдаваться после поражений. Эти качества всё чаще становятся ключевыми не только на поле или в зале, но и на рынке труда. Война, пауза в соревнованиях, сокращение финансирования клубов и федераций заставили тысячи спортсменов, тренеров и представителей спортивной индустрии искать новые профессиональные траектории.

В этой трансформации важную роль играет сайт поиска работы Jooble, где всё больше кандидатов со спортивным бэкграундом стремятся найти работу, соответствующую их навыкам выносливости, командной игры и самодисциплины.

Когда спорт перестает быть единственным источником дохода

По оценкам отраслевых экспертов, в течение года:

  • более 30 % профессиональных спортсменов в Украине были вынуждены искать дополнительную или альтернативную работу;

  • около 45 % тренеров и спортивных менеджеров совмещают несколько форм занятости;

  • каждый пятый специалист из спортивной сферы рассматривает полный переход в смежные отрасли.

Эти цифры показывают: рынок труда для людей из спорта уже не запасной вариант, а новая арена.

Какие спортивные навыки «конвертируются» в работу

Аналитика вакансий показывает, что работодатели всё чаще обращают внимание на универсальные компетенции, характерные именно для спортивной среды:

  • дисциплина и самоконтроль — ключевые для административных и координаторских ролей;

  • умение работать в команде — продажи, клиентский сервис, HR;

  • стрессоустойчивость — логистика, поддержка, операционные позиции;

  • публичность и коммуникация — медиа, маркетинг, контент.

Именно поэтому многие бывшие спортсмены могут выбирать вакансии вне спорта без потери конкурентоспособности.

Работа как марафон, а не спринт

Интересно, что поведение соискателей со спортивным опытом заметно отличается от среднерыночного:

  • 62 % таких кандидатов готовы пройти переквалификацию;

  • 48 % осознанно выбирают стартовые позиции с перспективой роста;

  • более 70 % отмечают, что долгосрочная стабильность важнее быстрого финансового результата.

Это напоминает марафонский подход: результат не мгновенный, но стратегический.

Jooble как платформа для новых стартов

В этом контексте Jooble работает как job-платформа, а не просто агрегатор. Работодатели напрямую размещают вакансии, управляют откликами кандидатов и используют инструменты аналитики и ATS. Для соискателей это означает доступ к реальным предложениям, возможность сравнивать условия и находить работу, соответствующую образу жизни после спорта.

Признанием доверия к платформе стало получение награды Ukrainian Business Award, что подчёркивает вклад Jooble в развитие современного рынка труда в Украине.

Инфографический срез: спорт и работа

Данные, наглядно демонстрирующие тенденции:

  • ТОП-отрасли для кандидатов со спортивным бэкграундом:
    клиентский сервис и поддержка — 27 %,
    продажи — 21 %,
    логистика — 18 %,
    административные роли — 17 %,
    медиа и контент — 17 %;

  • Формат занятости:
    44 %     — гибридный,
    33 % — удалённый,
    23 % — офлайн;

  • Мотивация перехода:
    41 %     — стабильный доход,
    36 % — безопасность,
    23 % — карьерный рост.

Эти цифры легко трансформируются в наглядную инфографику для читателя.

Игра продолжается — просто по другим правилам

Украинский спорт научил целое поколение работать на результат в сложных условиях. Сегодня эти навыки становятся конкурентным преимуществом на рынке труда. Работа больше не означает отказ от спортивной идентичности — скорее её новое продолжение.

И для многих этот путь начинается именно с первого шага — решения найти работу там, где ценят выносливость, характер и командный дух.

