Карьера после финального свистка: как спортсмены и болельщики ищут работу в новой реальности — Jooble

Как спортсмены, тренеры и болельщики адаптируются к новому рынку труда и какие вакансии выбирают после смены карьерного ритма.

Спорт научил украинцев держать удар, работать на пределе возможностей и не сдаваться после поражений. Эти качества всё чаще становятся ключевыми не только на поле или в зале, но и на рынке труда. Война, пауза в соревнованиях, сокращение финансирования клубов и федераций заставили тысячи спортсменов, тренеров и представителей спортивной индустрии искать новые профессиональные траектории.

Когда спорт перестает быть единственным источником дохода

По оценкам отраслевых экспертов, в течение года:

более 30 % профессиональных спортсменов в Украине были вынуждены искать дополнительную или альтернативную работу;

около 45 % тренеров и спортивных менеджеров совмещают несколько форм занятости;

каждый пятый специалист из спортивной сферы рассматривает полный переход в смежные отрасли.

Эти цифры показывают: рынок труда для людей из спорта уже не запасной вариант, а новая арена.

Какие спортивные навыки «конвертируются» в работу

Аналитика вакансий показывает, что работодатели всё чаще обращают внимание на универсальные компетенции, характерные именно для спортивной среды:

дисциплина и самоконтроль — ключевые для административных и координаторских ролей;

умение работать в команде — продажи, клиентский сервис, HR;

стрессоустойчивость — логистика, поддержка, операционные позиции;

публичность и коммуникация — медиа, маркетинг, контент.

Именно поэтому многие бывшие спортсмены могут выбирать вакансии вне спорта без потери конкурентоспособности.

Работа как марафон, а не спринт

Интересно, что поведение соискателей со спортивным опытом заметно отличается от среднерыночного:

62 % таких кандидатов готовы пройти переквалификацию;

48 % осознанно выбирают стартовые позиции с перспективой роста;

более 70 % отмечают, что долгосрочная стабильность важнее быстрого финансового результата.

Это напоминает марафонский подход: результат не мгновенный, но стратегический.

Инфографический срез: спорт и работа

Данные, наглядно демонстрирующие тенденции:

ТОП-отрасли для кандидатов со спортивным бэкграундом:

клиентский сервис и поддержка — 27 %,

продажи — 21 %,

логистика — 18 %,

административные роли — 17 %,

медиа и контент — 17 %;

Формат занятости:

44 % — гибридный,

33 % — удалённый,

23 % — офлайн;

Мотивация перехода:

41 % — стабильный доход,

36 % — безопасность,

23 % — карьерный рост.

Эти цифры легко трансформируются в наглядную инфографику для читателя.

Игра продолжается — просто по другим правилам

Украинский спорт научил целое поколение работать на результат в сложных условиях. Сегодня эти навыки становятся конкурентным преимуществом на рынке труда. Работа больше не означает отказ от спортивной идентичности — скорее её новое продолжение.

И для многих этот путь начинается именно с первого шага — решения найти работу там, где ценят выносливость, характер и командный дух.

