Всемирная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан

Всемирная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Ольги Харлан, сообщает официальный сайт FIE.

По информации источника, украинка признала правильным ее наказание за отказ пожать руку сопернице из россии после их очного поединка 27 июля.

Во время специальной пресс-конференции Бюро FIE объявило, что Ольга сможет принять участие в предстоящем командном турнире на чемпионате мира-2023, который проходит в Милане.

К сожалению, в индивидуальных соревнованиях Харлан уже не выступит.

"Я благодарна за это решение Бюро FIE", - сказала украинка. "Самое главное для спортсмена — иметь возможность соревноваться за свою семью, свою команду, свою страну и всех людей, которые меня поддерживают".

"В эти трудные несколько дней я ценю всю поддержку, которую я получила со всего мира".

FIE Suspends Penalty for Women’s Sabre Fencer from Ukraine.



Read more: https://t.co/3CE0xA7x83 pic.twitter.com/tG5gMfilbk — FIE (@FIE_fencing) July 28, 2023

Напомним, что во время этой краткосрочной дисквалификации Ольга Харлан получила от Международного олимпийского комитета автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!