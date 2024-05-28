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Стало известно, кто будет транслировать в Украине Олимпийские игры-2024

Игры пройдут в Париже.
Вчера, 17:36
Олимпиада в Париже / Getty Images
Олимпиада в Париже / Getty Images

"Суспільне" официально объявило, что станет транслятором Олимпийских игр-2024 и Паралимпийских игр-2024.

Планируется, что вещатель проведет не менее 200 часов прямого эфира во время Олимпиады и не менее 100 часов во время Паралимпиады.

Первой трансляцией будет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака, который стартует 24 июля в 20.00.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 26 июля, а продлятся соревнования – с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

В настоящее время на счету Украины 104 лицензии на Игры, а также 113 на Паралимпиаду.

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в Олимпиаде-2024.

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