Стало известно, кто будет транслировать в Украине Олимпийские игры-2024

"Суспільне" официально объявило, что станет транслятором Олимпийских игр-2024 и Паралимпийских игр-2024.

Планируется, что вещатель проведет не менее 200 часов прямого эфира во время Олимпиады и не менее 100 часов во время Паралимпиады.

Первой трансляцией будет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака, который стартует 24 июля в 20.00.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 26 июля, а продлятся соревнования – с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

В настоящее время на счету Украины 104 лицензии на Игры, а также 113 на Паралимпиаду.

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!