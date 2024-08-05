На Олимпиаде в Париже прошла презентация проекта Olympic Dreams

На Олимпиаде в Париже проект Olympic Dreams презентовал результаты своей деятельности за 2,5 года.

В рамках Летних Олимпийских игр 2024 в Париже, при поддержке Министерства молодежи и спорта и НОК Украины, проект Olympic Dreams представил результаты своей деятельности за 2,5 года работы и организовал показ документального фильма "Espoirs" об украинской атлетке Анастасии Чижевской. Мероприятие состоялось на территории Украинского Олимпийского Дома VOLIA SPACE.

"С начала полномасштабного вторжения россии проектом Olympic Dreams делается все возможное и невозможное для того, чтобы на следующих Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе наши спортсмены получили больше лицензий. Пока наши защитники и защитницы держат фронт, наше будущее – наши дети – находятся под опекой проекта. Наша задача – продолжить эту работу, расширять географию и увеличивать количество участников проекта", – отметила военный амбассадор Olympic Dreams, депутат Ирпенского городского совета, майор ВСУ Елена Павлова.

Во время презентации был представлен видеоролик об Olympic Dreams, а с результатами работы проекта присутствующих знакомили члены команды – CEO проекта Александра Новикова, генеральный секретарь Olympic Dreams и заместитель Бучанского городского головы по гуманитарным вопросам Александра Старкова, директор по развитию проекта, заслуженный тренер Украины, участник Олимпийских Игр 1996 в Атланте по дзюдо, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Карен Балаян, а также предприниматель, меценат и идейный вдохновитель проекта Анатолий Бойко.

Валерия Кравчук, Александра Старкова, Анатолий Бойко, Анастасия Чижевская, Елена Павлова, Александра Новикова, Карен Балаян

"С начала полномасштабного вторжения в Украину для нас стала приоритетом помощь нашим согражданам, пострадавшим от войны. И особое внимание мы направили именно на спасение новой генерации нашей молодежи – украинских атлетов, которые должны защищать наше спортивное будущее на международных аренах", – подчеркнул Анатолий Бойко.

"Недавно юные спортсмены вернулись из кемпа Olympic Dreams в Австрии, где они имели надлежащую инфраструктуру для подготовки к соревнованиям, комфортные условия для проживания, вкусную еду и крепкий сон, и главное – ощущение безопасности. Большинство из этих детей – из города Буча. Я видела их лица во время церемонии поднятия Государственного флага и флага Национального Олимпийского комитета Украины ко дню открытия Олимпийских Игр в Буче. Пользуясь возможностью прошу всех поддержать наш проект, ради будущего нашей страны – наших детей", – добавила Александра Старкова.

Во время мероприятия присутствующим гостям продемонстрировали документальный фильм, который сняли L’Équipe Explore и Mañana Production о молодой украинской спортсменке, участнице проекта Olympic Dreams с марта 2022 года, чемпионке Кубка Европы по дзюдо и мастере спорта Украины международного класса – Анастасии Чижевской.

"Поддержку от проекта Olympic Dreams я чувствую каждый день! Благодаря этим лагерям я выполнила норматив мастера спорта международного класса по дзюдо, получила бронзу на чемпионате Европы, завоевала золото на Кубке Европы среди женщин и была участницей Европейских Игр. Проект Olympic Dreams для меня – это моя поддержка, моя опора, и без этого я бы не выдержала потери отца, не нашла в себе силы двигаться вперед", – рассказала Чижевская.

Валерия Кравчук, Александра Старкова, Анатолий Бойко, Анастасия Чижевская, Елена Павлова, Александра Новикова, Карен Балаян

Также в рамках мероприятия и совместно с Министерством молодежи и спорта Украины участники Olympic Dreams презентовали проект и его достижения мэру Парижа Анн Идальго и Чрезвычайному и Полномочному послу Украины во Франции Вадиму Омельченко, и наметили будущие планы по сотрудничеству на 2024 год.

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