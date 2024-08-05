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На Олимпиаде в Париже прошла презентация проекта Olympic Dreams

На Олимпиаде в Париже проект Olympic Dreams презентовал результаты своей деятельности за 2,5 года.
Сегодня, 15:15
Фото: Роман Горбун
Фото: Роман Горбун

В рамках Летних Олимпийских игр 2024 в Париже, при поддержке Министерства молодежи и спорта и НОК Украины, проект Olympic Dreams представил результаты своей деятельности за 2,5 года работы и организовал показ документального фильма "Espoirs" об украинской атлетке Анастасии Чижевской. Мероприятие состоялось на территории Украинского Олимпийского Дома VOLIA SPACE.

"С начала полномасштабного вторжения россии проектом Olympic Dreams делается все возможное и невозможное для того, чтобы на следующих Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе наши спортсмены получили больше лицензий. Пока наши защитники и защитницы держат фронт, наше будущее – наши дети – находятся под опекой проекта. Наша задача – продолжить эту работу, расширять географию и увеличивать количество участников проекта", – отметила военный амбассадор Olympic Dreams, депутат Ирпенского городского совета, майор ВСУ Елена Павлова.

 

Во время презентации был представлен видеоролик об Olympic Dreams, а с результатами работы проекта присутствующих знакомили члены команды – CEO проекта Александра Новикова, генеральный секретарь Olympic Dreams и заместитель Бучанского городского головы по гуманитарным вопросам Александра Старкова, директор по развитию проекта, заслуженный тренер Украины, участник Олимпийских Игр 1996 в Атланте по дзюдо, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Карен Балаян, а также предприниматель, меценат и идейный вдохновитель проекта Анатолий Бойко.

Валерия Кравчук, Александра Старкова, Анатолий Бойко, Анастасия Чижевская, Елена Павлова, Александра Новикова, Карен Балаян

"С начала полномасштабного вторжения в Украину для нас стала приоритетом помощь нашим согражданам, пострадавшим от войны. И особое внимание мы направили именно на спасение новой генерации нашей молодежи – украинских атлетов, которые должны защищать наше спортивное будущее на международных аренах", – подчеркнул Анатолий Бойко.

"Недавно юные спортсмены вернулись из кемпа Olympic Dreams в  Австрии, где они имели надлежащую инфраструктуру для подготовки к соревнованиям, комфортные условия для проживания, вкусную еду и крепкий сон, и главное – ощущение безопасности. Большинство из этих детей – из города Буча. Я видела их лица во время церемонии поднятия Государственного флага и флага Национального Олимпийского комитета Украины ко дню открытия Олимпийских Игр в Буче. Пользуясь возможностью прошу всех поддержать наш проект, ради будущего нашей страны – наших детей", – добавила Александра Старкова.

Во время мероприятия присутствующим гостям продемонстрировали документальный фильм, который сняли  L’Équipe Explore и Mañana Production о молодой украинской спортсменке, участнице проекта Olympic Dreams с марта 2022 года, чемпионке Кубка Европы по дзюдо и мастере спорта Украины международного класса – Анастасии Чижевской.

"Поддержку от проекта Olympic Dreams я чувствую каждый день! Благодаря этим лагерям я выполнила норматив мастера спорта международного класса по дзюдо, получила бронзу на чемпионате Европы, завоевала золото на Кубке Европы среди женщин и была участницей Европейских Игр. Проект Olympic Dreams для меня – это моя поддержка, моя опора, и без этого я бы не выдержала потери отца, не нашла в себе силы двигаться вперед", – рассказала Чижевская.

Валерия Кравчук, Александра Старкова, Анатолий Бойко, Анастасия Чижевская, Елена Павлова, Александра Новикова, Карен Балаян
Валерия Кравчук, Александра Старкова, Анатолий Бойко, Анастасия Чижевская, Елена Павлова, Александра Новикова, Карен Балаян

Также в рамках мероприятия и совместно с Министерством молодежи и спорта Украины участники Olympic Dreams презентовали проект и его достижения мэру Парижа Анн Идальго и Чрезвычайному и Полномочному послу Украины во Франции Вадиму Омельченко, и наметили будущие планы по сотрудничеству на 2024 год. 

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