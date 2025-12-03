Марта Костюк: Любимый сериал - "Острые картузы", группа - "Один в каноэ"

Марта Костюк – одна из лучших украинских теннисисток не только современности, но и в истории. Один из лидеров нашей сборной.

Корреспондент ISPORT Василий Медвидь пообщался со спортсменкой, которая рассказала многое интересное не только о своей карьере, но и о жизни в целом.

– Вы основательница благотворительного фонда. Расскажите, что дало сотрудничество с Ukraine Global Scholars и какие проекты фонд планирует в ближайшем будущем во всех сферах своей деятельности?

- Наше сотрудничество с Ukraine Global Scholars дало нам очень важное понимание того, чего именно не хватает детям, желающим поступать в американские университеты на стипендию. Мы получили реальные результаты их тестов и увидели конкретные причины, по которым они не проходили отбор. Это огромный инсайт.

Благодаря этому мы теперь можем помогать детям именно в тех направлениях, где они больше нуждаются в поддержке. Это позволяет не делать программы «по собственному усмотрению», а работать с реальными данными и практичными кейсами — давать точную, эффективную помощь именно там, где она нужна.

- Расскажите одну историю из деятельности фонда, которая вас наиболее эмоционально задела?

– Одной из самых эмоциональных для меня стала ситуация при запуске нашего проекта во Львове – уроков тенниса на физкультуре. Когда я вышла к детям, учителям, ко всем пришедшим, это было невероятно трогательно. А когда начала говорить свою речь, я даже умилилась прямо на глазах — настолько сильными были эмоции.

Меня поразило, сколько людей пришло, как искренне они ликовали, особенно дети. Это дети из обычных школ, и мне было очень ценно почувствовать их поддержку, увидеть, как они меня узнают, хотят сфотографироваться. В тот момент я очень ясно осознала, какой большой путь прошла и какой важный проект мы создали — и сколько еще можем сделать.

Я почувствовала огромную благодарность за то, что у меня есть возможность играть в теннис и благодаря этому создавать такие инициативы и работать над теми направлениями, которые для меня важны. Это был очень ценный и очень эмоциональный момент.

- Хотели бы вы сделать благотворительные коллаборации с кем-то из коллег или представителей других видов спорта? Если да, то с кем?

– Я очень открыта к коллаборациям, особенно с другими благотворительными фондами. Ведь благотворительность должна объединять, так можно создать еще больше проектов и помочь большему количеству людей. Мне было бы интересно сотрудничать со всеми, чьи инициативы и ценности совпадают с направлениями работы нашего фонда.

– Раньше вы говорили, что, возможно, спортсменам не стоит комментировать политические вопросы. Изменилась ли эта позиция после полномасштабного вторжения? Какое в целом внеспортивное влияние, в частности, у вас, по вашему мнению?

- Я не считаю, что комментируя войну или военные действия, я занимаю какую-то политическую позицию. Для меня это не о политике, а о реальности, в которой живет моя страна.

В общем, я считаю, что спорт — это очень сильная платформа. Если тебе что-то важно, ты можешь иметь влияние на людей, свою аудиторию, на фанатов и расширять эту аудиторию в соответствии с теми месседжами, которые тебе близки. Это может быть что угодно – и очень личные вещи тоже. Это всегда вопрос о собственном выборе и личных преференциях.

Если спортсмен хочет строить политическую карьеру, спорт не должен этому мешать. Но лично я никогда не делала политических заявлений, тем более адресных. Если другие это делают – это их право. Каждый сам решает, какое внеспортивное влияние хочет оказать и как его реализовывать.

- Ощущаете ли вы, что поддержка иностранных фанатов тенниса уменьшилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения?

- Я не чувствую, что поддержки стало меньше – наоборот, мне кажется, что ее даже стало больше. Я очень благодарна всем людям в мире, которые поддерживают Украину и украинских спортсменов. Это ощущается везде: на турнирах, в сообщениях, о том, как к нам относятся.

Мне кажется, многих вдохновляет то, что, несмотря на все трудности и происходящее в нашей стране, мы продолжаем выходить на корт и делать свое дело. И эта поддержка действительно очень многое для нас означает.

- Какой глобальный проект во благо Украины вы хотели бы реализовать, если бы имели все необходимые ресурсы?

– Честно говоря, мне трудно назвать только один проект. Мне кажется, что в Украине огромный потенциал — у нас невероятно умные, талантливые люди, и с достаточным ресурсом можно было бы реализовать практически любую идею.

Это может быть все, что угодно: в сфере образования, спорта, финансов, технологий. Я вижу, как многое у нас можно улучшить, и знаю множество людей, которые ежедневно работают над переменами. Поэтому мне сложно выделить какую-то одну инициативу — пространство для развития в Украине настолько велико, что хочется сразу охватить несколько направлений и делать что-то масштабное и полезное.

Источник: Getty Images

- Лучший совет от Сандры Заневской, который вы получали?

– О, советов от Сандры было очень много. Но, вероятно, о том, что мы все хотим иметь проблемы, но каждый раз новые.

- Есть ли у вас предрассудки, о которых вы пытаетесь не забывать перед матчами?

– Нет, у меня нет никаких предрассудков.

- Любимый сериал/книга/фильм и почему?

- Мой любимый сериал – "Пики Блайндерс". Я его просматривала три или четыре раза. Это невероятно качественный сериал, в котором интересно наблюдать за развитием отношений между героями и за тем, как они выстраиваются. И сам сюжет просто невероятный.

Фильм… Пожалуй, это Red Sparrow ("Красный Воробей"). Я очень люблю Дженнифер Лоуренс, и мне кажется, что этот фильм имеет очень сильный, качественный сюжет. Хотя в общем-то у меня много любимых фильмов.

Что касается книг, то, вероятно, название "Не проторенная дорога" (The Road Less Traveled). Это книга психолога — кажется, он тоже психиатр. Он рассказывает свои рабочие кейсы, свой путь, много пишет о людях. Мне очень интересно, как формируется психика, почему мы реагируем на одни ситуации так, а на другие иначе. Это очень глубокая книга, сложная, я читала ее подолгу. Это из тех книг, которые можно перечитывать всю жизнь и каждый раз находить что-нибудь новое.

И еще одна важная для меня книга – "Ego Is the Enemy". Она о том, как его может буквально разрушать все: отношения, тебя самого, бизнесы, жизнь. Там очень хорошие примеры, и написана она легко и понятно.

– Назовите свой топ-3 зарубежных или украинских исполнителей кроме Kaleo, которого вы неоднократно называли любимым.

- Я очень люблю Kygo – у него классная музыка и отличные коллаборации. Также мне очень нравится Chance Peña: у него такая приятная, меланхолическая музыка.

Из украинских исполнителей я обожаю группу "Один в каноэ" - слушаю их, наверное, с 2017-2018 годов. Я была на их концерте, знаю много песен.

Ну и, конечно, "Океан Эльзы". Это уже такая культовая музыка. Слушаю их буквально с детства. "Зеленые глаза" - одна из тех песен, которые помню еще из поездок в машине с папой.

- Стоит ли ожидать от Марты Костюк интересных внеспортивных инфоприводов? К примеру, открытие собственного ресторана, о чем вы говорили в одном из предыдущих интервью.

– Честно, я и сама иногда не знаю, чего ожидать от себя. Поэтому не могу сказать, что именно стоит ждать вне тенниса. Сериал "Марта Костюк" продолжается — для всех, включая меня.

- Охарактеризуйте одним или несколькими словами: Элину Светолину.

- Характер.

– А себя?

- Я - огонь и сердце.

– Коко Гауфф?

– Машина, в лучшем смысле этого слова.

– Карлос Алькарас?

– Невероятный атлет и настоящий художник корта.

– Что самого смешного или странного случалось в вашей карьере?

- Я могу вспомнить одну историю, которая до сих пор кажется мне довольно приключенческой. Мне было 12 лет, это был 2015-й, и я должна была играть Les Petites As — такой неофициальный чемпионат мира среди юниоров.

Перед этим я была на турнире в Чехии, и поначалу планировалось, что мы с мамой полетим на турнир во Францию ​​вместе — на даты основной сетки. Но в последний момент стало понятно, что мне нужно уже на квалификацию, и дать совсем не совпадали. Поэтому мой вылет пришлось сместить раньше, и так получилось, что лететь пришлось самой.

Потом самой найти автобус, доехать до вокзала, успеть на нужный поезд. Для 12 лет это была довольно серьезная задача. Но я справилась, приехала вовремя, разобралась со всем сама и мама присоединилась уже непосредственно во время моего матча.

Сейчас вспоминаю это как забавное и очень взрослое приключение. Тогда это казалось чем-то невероятным, а теперь смеюсь над тем, как я была решительна в те 12 лет.

Источник: Getty Images

- Что бы вы хотели сказать фанатам тенниса, которые будут читать это интервью?

- Наверное, я бы сказала так: если вам хочется кого-то обсудить или покритиковать, попробуйте остановиться на минуту и ​​посмотреть на ситуацию немного шире. Возможно, стоит обратить внимание на что-то действительно важное для себя.

Это вовсе не значит, что не нужно поддерживать спортсменов — наоборот, я очень люблю фанатов и людей, которые искренне интересуются спортом. Просто иногда мы все можем осторожнее в своих суждениях, ведь часто не знаем, через что проходит тот или иной человек.

И добавлю что-нибудь положительное: мне очень хочется, чтобы мы поддерживали друг друга чуть больше — и в спорте, и в жизни. Поддержка и добрые слова действительно могут многое изменить.

