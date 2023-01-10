Australian Open (квалификация): Снигур и Завацкая прошли во второй раунд
В ночь с 9 на 10 января продолжились матчи в первом круге квалификации Australian Open.
Участие в отборочных играх взяли украинские спортсменки Дарья Снигур (№148 WTA) и Катарина Завацкая (№309 WTA).
Дарья Снигур в первом круге отбора сыграла с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA).
Победительница была определена по итогам трех сетов, а ее стала Снигур.
Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7(8), 6:4
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Катарина Завацкая провела поединок с представительницей Нидерландов Эвой Веддер. Украинка легко справилась с соперницей.
Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) - 6:2, 6:3
Отметим, что во втором круге Снигур сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии. В свою очередь Завацкая выйдет на корт, где сыграет Эрикой Андреевой.