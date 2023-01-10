Australian Open (квалификация): Снигур и Завацкая прошли во второй раунд

Украинки продолжают борьбу за попадание в основную сетку турнира.

В ночь с 9 на 10 января продолжились матчи в первом круге квалификации Australian Open.

Участие в отборочных играх взяли украинские спортсменки Дарья Снигур (№148 WTA) и Катарина Завацкая (№309 WTA).

Дарья Снигур в первом круге отбора сыграла с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA).

Победительница была определена по итогам трех сетов, а ее стала Снигур.

Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7(8), 6:4

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Катарина Завацкая провела поединок с представительницей Нидерландов Эвой Веддер. Украинка легко справилась с соперницей.

Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) - 6:2, 6:3

Отметим, что во втором круге Снигур сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии. В свою очередь Завацкая выйдет на корт, где сыграет Эрикой Андреевой.