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Обидчик Ломаченко бросил вызов Кроуфорду

Теофимо Лопес готов сразиться с одним из лучших боксеров мира.
Вчера, 22:55
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBO, WBA и WBC в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Американец обесценил карьеру Кроуфорда, заявив о своих амбициях.

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"Я вызвал Кроуфорда в полусреднем весе. Я здесь не для того, чтобы играть в игры, я хочу драться с лучшими. Бойцы, с которыми боксировал Кроуфорд, были инвалидами.

Спенс только что рассказал о своем глазе, у Хосе Бенавидеса была травма ноги, Келл Брук тоже получил травму глаза. Каждый боец, с которым соревновался Теренс в полусреднем дивизионе, травмирован. Я здоров. Сразись с лучшим бойцом в здоровом дивизионе, давай сделаем это", - приводит слова Лопеса Майкл Бенсон со ссылкой на Boxing Social.

Лопес свой следующий бой проведет 8 февраля против Джемейна Ортиса. 

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос.

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