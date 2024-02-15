Валлин назвал условие для победы Фьюри в бою с Усиком

Авторитетный супертяжеловес Отто Валлин заявил, что обладатель титула WBC в его дивизионе Тайсон Фьюри победит чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам шведа, успех для британца будет при том условии, если он покажет все свои способности.

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"Это будет интересный бой. Усик - очень хороший боец. Он в очень хорошей манере дважды победил Джошуа. Поэтому я думаю, что это будет интересно. Но я считаю, что Усик слегка маловат для Фьюри. Если Тайсон покажет свое лучшее выступление, то я думаю, что он победит.

Фьюри необходимо финтить, как он делал раньше, джебить, боксировать, а затем навязать Усику бой. Я считаю, что Тайсону необходимо использовать весь свой арсенал: финты, футворк и скорость, а не слишком полагаться на свою мощь", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее брат Фьюри признался, оказывался ли Тайсон в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком.

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