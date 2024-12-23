Фроч жестко раскритиковал Дюбуа за выходку в реванше Усик - Фьюри
Британец отметил некультурный поединок британца.
Бывший чемпион Карл Фроч раскритиковал чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Эксперт прокомментировал поступок британца, который вышел на ринг к Усику с требованием провести реванш.
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"Мне это не понравилось. Усик только провел тяжелый бой. Он был уставший, с синяками и просто хотел дать свое интервью", - приводит слова аналитика Boxing Kingdom/
Отметим, что Усик победил Фьюри единогласным решением судей.
Ранее Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри.
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