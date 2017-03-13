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Представляємо Вашій увазі розклад гоночних уїк-ендів у 2023 році.
Представляємо становище команд у Кубку конструкторів у сезоні-2023.
Пропонуємо ознайомитися зі становищем гонщиків в індивідуальному заліку.
Загальний залік Кубка Світу з біатлону 2022/2023 серед чоловіків та жінок. Дізнайся на ISPORT хто у списку лідерів турнірної таблиці Кубка світу.
Хто сьогодні грає у європейських чемпіонатах та єврокубках? ISPORT.ua розповідає, хто у прямому ефірі покаже найцікавіші футбольні матчі.
У Джидді пройде другий етап календаря Формули 1, всі результати та розклад дізнавайся на ISPORT.
Пропонуємо вам проміжні результати боротьби баскетболістів за звання найціннішого гравця сезону.
ISPORT.ua розповідає про правила заробляння балів за підсумками кожної гонки.
До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
ISPORT пояснює, як перемога українця може негативно вплинути на наші клуби.
Вест Гем вирушає до Бельгії, а Базель спробує зупинити Ніццу: результати жеребкування Ліги Конференцій
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Конференцій-2022/23. Дізнайся на ISPORT.ua всі пари турніру.
Кривдник Шахтаря зіграє з Ромою, Манчестер Юнайтед зіграє з Севільєю: результати жеребкування Ліги Європи
Стало відомо, хто з ким зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи.
Стало відомо, хто з ким зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
ISPORT.ua виділяє головне в участі "гірників" в єврокубковому сезоні-2022/23.
ISPORT розповідає про футболістів, які продемонстрували значний прогрес у ціні.
ISPORT розповість про футболістів, які показують значний регрес у ціні.
ISPORT роздає "нагороди" і підводить підсумки першим матчам плей-офф ЛЧ.
"Гірники" зіграють із представником Нідерландів за вихід до 1/4 фіналу. ISPORT.ua розповідає про важливі факти перед грою в Лізі Європи.
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Представляємо вашій увазі огляд поєдинку чемпіонату України.
Пропонуємо до вашої уваги огляд поєдинку, в якому Віктор Циганков врятував свою команду, оформивши дубль.
Пропонуємо до вашої уваги огляд історичної поразки "гірників".
На ISPORT.ua доступний відеоогляд найяскравіших подій поєдинку.
ISPORT представляє відеоогляд матчу Ліги чемпіонів.
Мадридский клуб вырвал победу на последних минутах игры.