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Новини

Європа22:46
Араухо - автор першого автоголу Ель Класіко в рамках Ла Ліги у 21 столітті
22:42
Жіноча збірна України з футзалу завоювала срібло чемпіонату Європи
Європа22:20
Лаціо - Рома 1:0 відео голу та найкращих моментів матчу Серії А
Європа22:05
ПСЖ - Ренн 0:2 відео голів та найкращих моментів матчу Ліги 1
Європа21:53
Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляція матчу 19.03.2023 чемпіонату Іспанії
Європа21:51
Артета: Після поразки Спортингу ми повернулися зосередженими та рішучими
Формула 121:44
Формула-1: Календар перегонів сезону 2023 року
Формула 121:41
Формула-1: Кубок конструкторів-2023
Формула 121:36
Формула-1: Особистий залік пілотів у сезоні-2023
Формула 121:27
Алонсо отримав штраф і втратив подіум Гран-прі Саудівської Аравії
Україна21:18
Йовічевіч: У нас попереду 13 фіналів
Європа21:06
Лаціо виявився сильнішим за Рому в дербі Риму
20:55
Україна - Іспанія: дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євро-2023 з футзалу
Європа20:41
МЮ зустрінеться з Брайтоном Де Дзербі: результати жеребкування кубка Англії
Формула 120:39
Гран-прі Саудівської Аравії: Перес переміг, Ферстаппен відіграв 13 позицій після кваліфікації
Європа20:27
Байєр завдяки двом пенальті обіграв Баварію
Європа20:27
МЮ лише після трьох вилучень зміг обіграти Фулгем
Європа20:20
Ренн сенсаційно переграв ПСЖ
Європа20:05
Конопля: У матчі проти Руху я зіграв на уколі
Україна19:51
Хавбек Зорі вилетів на півроку через травму коліна
Україна19:44
УПЛ визначила найкращого гравця і тренера 18 туру
Європа19:25
Зінченко - один із найгірших гравців Арсеналу в матчі з Кристал Пелас
Бокс19:25
WBA встановила дедлайн погодження бою Усик - Ф'юрі
Україна19:03
Гравці Динамо покинули розташування молодіжної збірної через травми
Україна19:00
Шахтар - Рух 2:0 відео голів та найкращих моментів матчу УПЛ
Європа18:45
Арсенал легко розгромив Крістал Пелес
Біатлон18:22
Україна вперше в історії не заробила жодної медалі на Кубку світу з біатлону
Україна18:14
Рух та Кучук припинили співпрацю
Інші17:50
Україна стала бронзовим призером Кубка світу з фехтування
Біатлон17:48
Біатлон: Кубок Світу 2022/2023. Загальний залік у чоловіків та жінок
Олімпійські види17:40
Українка Данча завоювала золото в паралельному слаломі на етапі Кубка Європи
Формула 117:24
"Не відчуваю зв'язку": Гемілтон поскаржився на болід Мерседеса
Біатлон17:07
Холменколлен: Ханна Еберг виграла заключний мас-старт сезону
Україна16:55
Шахтар здобув упевнену перемогу над Рухом
Україна16:26
Так це ж було вже: гравець Шахтаря грає за клуб, хоча для збірної він травмований
Європа16:19
Грінвуд прийняв рішення одружитися з жертвою свого зґвалтування
Україна15:58
Гол Кравчука приніс Минаю перемогу над Колосом
Європа15:57
Сидорчук провів ювілейний матч за Динамо в УПЛ
Європа15:26
Піке вперше прокоментував розлучення з Шакірою
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Зінченко - у старті на поєдинок проти Кристал Пелас
Біатлон15:05
Біатлон: онлайн-трансляція жіночого масстарту на дев'ятому етапі Кубка світу
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Чорноморець на виїзді обіграв Інгулець
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