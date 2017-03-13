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Теніс20:15
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Україна19:52
Епіцентр і Верес зіграли внічию без голів
Ліга Чемпіонів19:07
Шахтар визначився з ареною для Ліги чемпіонів
Інші країни18:33
Колишній гравець Шахтаря повернувся на батьківщину
Єврокубки18:21
Реал підписав ще одного українця
Європа17:15
Спортинг не планує відпускати нападника до Барселони
Європа16:33
Нападник Челсі може продовжити кар'єру в Італії
Європа15:45
Довбик розповів, у якому клубі мав реальний шанс продовжити кар'єру
Україна14:41
"Синку, ти готовий": Кудрівка оригінальним відео представила африканського новачка
Європа14:02
"Знову почуваюся важливим": Довбик оцінив свій перехід у Болонью
Європа13:24
Барселона підготувала третю пропозицію Манчестер Сіті щодо Родрі
Україна12:40
ЛНЗ презентував два комплекти оновленої форми
Україна12:00
УПЛ: матч Епіцентр - Верес відкриє третій тур
Інші країни11:45
Колишній гравець Шахтаря залишить Фенербахче та повернеться у Бразилію
Європа10:58
Болонья оформила перехід конкурента Довбику
Україна10:30
УПЛ-2026/27, анонс туру №3: Харків спробує стримати Шахтар
Ліга конференцій10:29
"Жодних виправдань немає": Бражко вибачився за поразку від Карабаха
Ліга конференцій09:55
"Суперник не хотів програвати": Тренер Карабаха оцінив перемогу над Динамо
Теніс09:20
Ястремська завершила виступи на турнірі в США після першого кола
Ліга Європи08:59
Сікан відзначився крутим голом у відборі Ліги Європи та допоміг Андерлехту виграти
Теніс08:22
Ястремська програла на старті турніру в Цинциннаті
Європа07:45
Футбол сьогодні: старт туру УПЛ, кваліфікація Ліги Європи, матчі Кубка Італії
Вчора, 23:39
Ліга конференцій23:39
Виліт Динамо з єврокубків став найранішим за останні 21 рік
Ліга конференцій23:15
Костюк: Сьогодні нам не вистачило ані удачі, ані майстерності
Європа22:41
Каррік: Решфорд – наш гравець, і він є частиною команди
Теніс22:22
Калініна з великими труднощами пройшла до наступного раунду турніру в Цинциннаті
Європа21:53
Півзахисник Манчестер Сіті продовжить кар'єру в Саудівській Аравії
Україна21:28
Календар Динамо: "біло-сині" вилетіли з Ліги конференцій
Ліга конференцій21:05
Гол Кащука дозволив Карабаху вибити Динамо з єврокубків
Футбол20:26
Низка арабських асоціацій підтримали Інфантіно
Бокс20:00
Бокс: розклад боїв
Бокс19:50
Хижняк отримав суперника для першого у кар'єрі титульного бою
Формула 119:30
Феррарі привезе нове оновлення двигуна в Монцу
Бокс18:59
Промоутер розповів, чому Вордлі вирішив провести негайний реванш із Дюбуа
Європа18:45
Влахович підписав контракт з новим клубом
Україна18:27
Кудрівка підписала першого в історії клубу аргентинського легіонера
Автоспорт18:15
ФІА скасувала всі санкції щодо представників терористів
Європа17:39
Тренер ПСЖ озвучив амбітну ціль після завоювання Суперкубка УЄФА
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