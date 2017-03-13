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ISPORT представляє статистику та результати поєдинків Даяни Ястремської.
Хто сьогодні грає в європейських чемпіонатах та єврокубках? ISPORT.ua розповідає, хто транслюватиме найцікавіші футбольні матчі в прямому ефірі.
ISPORT представляє статистику та результати поєдинків Ангеліни Калініної.
ISPORT представляє календар поєдинків київського Динамо.
ISPORT представляє календар поєдинків донецького Шахтаря.
ISPORT представляє статистику та результати поєдинків Марти Костюк.
ISPORT представляє статистику та результати поєдинків Еліни Світоліної.
ISPORT напередодні старту рейтингового турніру в Китаї розповідає найцікавіше, що треба знати.
У Будапешті відбудеться одинадцятий етап календаря Формули-1, усі результати та розклад дивіться на ISPORT.
Представляємо вашій увазі положення команд у Кубку конструкторів у сезоні-2026.
Пропонуємо ознайомитися з положенням гонщиків в індивідуальному заліку.
ISPORT знайомить із розкладом матчів чемпіонату світу з футболу.
У Спа відбудеться десятий етап календаря Формули-1, усі результати та розклад дивіться на ISPORT.
У Сільверстоуні відбудеться дванадцятий етап календаря Формули-1, усі результати та розклад дивіться на ISPORT.
Пропонуємо вашій увазі разом із betking, ліцензованим беттінг-партнером проєкту, анонс матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу.
Пропонуємо вашій увазі разом із betking, ліцензованим беттінг-партнером проєкту, анонс матчів 1/16 фіналу Чемпіонату світу.
У Шпільберзі відбудеться одинадцятий етап календаря «Формули-1», усі результати та розклад дивіться на ISPORT.
Відео
Український нападник забив уже третій м'яч у сезоні за бельгійську команду.
Аргентинець приєднався до Інтер Маямі після сімейної трагедії.
Український вінгер розпочав працювати з лондонською командою після дискваліфікації.
До вашої уваги огляд поєдинку кваліфікації Ліги конференцій.