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ISPORT розповідає, в яких кошиках під час жеребкування групової стадії єврокубків будуть українські команди.
Дмитро Данець ексклюзивно поспілкувався з болгарином про майбутній титульній бій.
ISPORT представляє список найгучніших трансферів, що відбулися у міжсезоння.
Дмитро Данець поспілкувалася з іменитим українцем на тему протистояння Олександр Усик – Ентоні Джошуа.
До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
Майже п’ять тисяч спортсменів розіграють 177 комплектів нагород в дев’яти видів спорту.
ISPORT згадує найрезультативніших гравців турніру.
ISPORT згадав всі випадки, коли Динамо виграло в першому матчі з рахунком 1:0.
ISPORT.ua розповідає про місце, в якому визначиться найкращий в другому бою боксерів.
Журналісти ISPORT висловили свої різноманітні очікування від майбутнього сезону.
Пробуємо розібратися, що відбувається з французькою командою, чому пілоти відмовляються за неї виступати і чому рішення Даніеля Ріккардо може стати ключовим.
ISPORT розповідає, як досить простий за європейськими мірками клуб за непогані гроші продає своїх гравців
ISPORT роздумує над поєдинком кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та австрійським Штурмом.
До вашої уваги підсумки жеребкування відбору третього за значимістю єврокубкового турніру.
Відбулося жеребкування чергового етапу кваліфікації другого за значимістю єврокубкового турніру.
Завершилося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
ISPORT представляє суперника київської команди в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Відео
До вашої уваги найяскравіші моменти зустрічі.
До вашої уваги найяскравіші моменти поєдинку англійської Прем'єр-ліги.
Також визначився переможець цьогорічного чемпіонату.
До вашої уваги найяскравіші моменти зустрічі.
Соціальний проєкт "Пліч-о-пліч" розповідає історії про надзвичайних українців.