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Новини

Європа20:56
Барселона може в односторонньому порядку розірвати контракт із своїм форвардом
Європа20:30
Батистута: Мета Мессі – стати найкращим у світі назавжди, це рухає їм
Бокс20:12
Ломаченко опублікував другу частину інтерв'ю скандального митрополита УПЦ МП
Європа19:49
Директор ПСЖ врегулював конфлікт між Неймаром та Мбаппе
Олімпійські види19:30
Мультиспортивний Євро-2022: результати українців за 15 серпня
Європа19:19
Нагорода за перемогу: Моурінью пригостив своїх гравців піцою після матчу із Салернітаною
18:55
Скелелаз Болдирєв здобув для України друге золото мультиспортивного Євро-2022
ММА18:51
Хайповий легковаговик Пімблетт зробив прогноз на поєдинок Олівейра - Махачєв
Європа18:20
Тен Хаг покарав гравців МЮ, змусивши бігти крос
Олімпійські види18:00
Чемпіонат Європи з водних видів спорту: Україна взяла восьме золото в артистичному плаванні
Європа17:50
Манчестер Юнайтед може підписати Варді
Водні17:40
Україна здобула восьме золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи-2022
Європа17:24
Манчестер Сіті готовий продати Бернарду Сілву
Бокс16:57
Реванш Усик - Джошуа: представлено яскравий проморолик бою від DAZN
Бокс16:28
Усик прибув у Саудівську Аравію на реванш із Джошуа
Водні15:40
Україна виборола срібло в стрибках у воду на чемпіонаті Європи-2022
Ліга Чемпіонів15:14
Матч Динамо - Бенфіка обслужить знайомий українським клубам німецький арбітр
Бокс14:59
Усик - Джошуа: відео онлайн-трансляція відкритого тренування
Україна14:55
Динамо Київ: розклад і результати матчів
Бокс14:52
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція прес-конференції
Європа14:45
Легенда збірної Англії відправив Тухеля та Конте в андеркард Усик - Джошуа
Україна14:40
Шахтар Донецьк: розклад та результати матчів
Україна14:27
Шахтар розгромив клуб із Саудівської Аравії в контрольному матчі
Бокс13:48
"Стільки суперечностей": Промоутер Джошуа відреагував на заяви Ф'юрі про завершення кар'єри
Європа12:29
Манчестер Юнайтед відреагував на чутки про можливий розрив контракту з Роналду
Європа12:25
Тренер Аталанти висловився про майбутнє Маліновського
Водні12:10
Сестри Алексієви виграли друге золото на ЧЄ з водних видів
Україна11:50
Колишній футболіст Динамо відзначився яскравим голом у чемпіонаті Бразилії
Україна11:32
УПЛ офіційно оголосила про створення єдиного телепулу
Україна11:21
Дніпро-1 оголосив, де проводитиме домашні матчі в УПЛ
Україна11:10
Шахтар - Аль-Фатех: відео онлайн-трансляція товариського матчу
Кіберспорт11:00
PGL Arlington Major 2022: результати турніру
Україна10:45
Суркіс зробив заяву щодо створення єдиного пулу УПЛ
Бокс10:20
"Це звучить дико": Джошуа - про свою тактику у першому бою з Усиком
Ліга Чемпіонів09:40
Динамо - Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Європа09:35
"Змусити тебе спіткнутися було б цілком заслужено": Конте потролив Тухеля в Instagram
Європа09:05
Манчестер Юнайтед може підписати вихованця Реалу
Бокс09:00
Усик - Джошуа: текстова онлайн-трансляція бою
Кіберспорт08:40
Team Spirit – чемпіони PGL Arlington Major 2022
Олімпійські види08:20
Мультиспортивний Євро-2022: розклад змагань українських спортсменів
Бокс08:01
Промоутер Ф'юрі відреагував на чергову заяву Тайсона про завершення кар'єри
Ліга Чемпіонів08:00
Шахтар вже знає свій кошик під час жеребу групи, а яка ситуація в Динамо і Дніпро-1?
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Шахтар вже знає свій кошик під час жеребу групи, а яка ситуація в Динамо і Дніпро-1?
Шахтар вже знає свій кошик під час жеребу групи, а яка ситуація в Динамо і Дніпро-1?
ISPORT розповідає, в яких кошиках під час жеребкування групової стадії єврокубків будуть українські команди.
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ТОП-трансфери міжсезоння: Ювентус підсилився півзахисником Айнтрахту
ТОП-трансфери міжсезоння: Ювентус підсилився півзахисником Айнтрахту
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Олександр Гвоздик: І Усик, і Джошуа розуміють, що перебоксувати Сашка англійцю навряд чи вдасться
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна близька до вильоту з ТОП-15
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна близька до вильоту з ТОП-15
До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
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Майже п’ять тисяч спортсменів розіграють 177 комплектів нагород в дев’яти видів спорту.
Блохін, Коноплянка і ще 30 найкращих бомбардирів Суперкубку УЄФА
Блохін, Коноплянка і ще 30 найкращих бомбардирів Суперкубку УЄФА
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Відбулося жеребкування чергового етапу кваліфікації другого за значимістю єврокубкового турніру.
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Альмерія - Реал 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії
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