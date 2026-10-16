Шахтер – Колос: как букмекеры оценивают шансы команд?

В субботу, 17 октября, донецкий Шахтёр в домашнем матче встретится с ковалёвским Колосом.

В турнирной таблице команды разделяют 13 очков, однако стоит отметить, что Колос одержал победы в двух последних матчах, заверённых в основное время.

17.10, 18:00 | Шахтёр – Колос

Эксперты BETKING считают хозяев явными фаворитами этого поединка. Коэффициент на победу Шахтёра — 1.25, на победу Колоса — 12.00, на ничью — 6.00.

Кауан Элиас может забить свой юбилейный, десятый гол в УПЛ. Коэффициент на это событие — 2.54.

Во всех последних шести матчах Колоса против команд из ТОП-3 УПЛ было забито менее трёх голов. Если вы верите, что в этом матче удастся прервать данную тенденцию, коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.63.

Колос удерживал ничейный счёт в первых таймах в шести из последних восьми матчей. Коэффициент на ничью по итогам первого тайма в этой встрече составляет 2.75.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ № 245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ № 559 от 21.11.2024), выданы сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!