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Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Антохольц-Антерсельве

Смотри гонки биатлонного сезона-2022/23 на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:30
Украинские биатлонисты / biathlon.com.ua
Украинские биатлонисты / biathlon.com.ua

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антохольц-Антерсельве, состоится шесть гонок.

19 января пройдет спринт на 7 километров у женщин. Прямая трансляция стартует в 15:30 по киевскому времени.

От Украины на старт выйдут пять биатлонисток:

21.  Елена Белосюк
35.  Юлия Джима
42.  Анастасия Меркушина
59.  Анна Кривонос
83.  Александра Меркушина

Вашему вниманию видео-онлайн трансляция гонки:

На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2022/23.

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