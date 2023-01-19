Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Антохольц-Антерсельве
Смотри гонки биатлонного сезона-2022/23 на ISPORT.ua.
В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антохольц-Антерсельве, состоится шесть гонок.
19 января пройдет спринт на 7 километров у женщин. Прямая трансляция стартует в 15:30 по киевскому времени.
От Украины на старт выйдут пять биатлонисток:
21. Елена Белосюк
35. Юлия Джима
42. Анастасия Меркушина
59. Анна Кривонос
83. Александра Меркушина
Вашему вниманию видео-онлайн трансляция гонки:
На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2022/23.