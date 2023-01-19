Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Антохольц-Антерсельве

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антохольц-Антерсельве, состоится шесть гонок.

19 января пройдет спринт на 7 километров у женщин. Прямая трансляция стартует в 15:30 по киевскому времени.

От Украины на старт выйдут пять биатлонисток:

21. Елена Белосюк

35. Юлия Джима

42. Анастасия Меркушина

59. Анна Кривонос

83. Александра Меркушина

Вашему вниманию видео-онлайн трансляция гонки:

На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2022/23.