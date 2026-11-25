Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Антохольц-Антерсельве

Кубок мира по биатлону сезона-2026/27 стартует первым этапом в финском Контиолахти, который пройдет с 26 по 29 ноября.

В первый соревновательный день в четверг, 26 ноября, запланирован один старт - индивидуальная гонка у мужчин, в которой Украина будет представлена четырьмя биатлонистами.

Украина в мужской индивидуальной гонке:

15. Денис Насыко

22. Виталий Мандзин

51. Дмитрий Пидручный

80. Антон Дудченко

Индивидуальная гонка у мужчин начнется в 17:15 по киевскому времени.

Все гонки Кубка мира в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте Суспільне Спорт, также трансляция всех гонок этапа будет доступна на местных телеканалах Суспільного мовлення.

Вашему вниманию видео-онлайн трансляция гонки:

На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2026/27.