Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Антохольц-Антерсельве

Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Контиолахти
Смотри гонки биатлонного сезона-2026/27 на ISPORT.ua.
Кубок мира по биатлону сезона-2026/27 стартует первым этапом в финском Контиолахти, который пройдет с 26 по 29 ноября.
В первый соревновательный день в четверг, 26 ноября, запланирован один старт - индивидуальная гонка у мужчин, в которой Украина будет представлена четырьмя биатлонистами.
Украина в мужской индивидуальной гонке:
- 15. Денис Насыко
- 22. Виталий Мандзин
- 51. Дмитрий Пидручный
- 80. Антон Дудченко
Индивидуальная гонка у мужчин начнется в 17:15 по киевскому времени.
Все гонки Кубка мира в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте Суспільне Спорт, также трансляция всех гонок этапа будет доступна на местных телеканалах Суспільного мовлення.
Вашему вниманию видео-онлайн трансляция гонки:
На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2026/27.