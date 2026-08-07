Элина Свитолина: результаты матчей
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает представлять страну на международной арене.
Свитолина отправилась на турнир в Канаду, где встретилась с Джессикой Бузас Манейро, которую обыграла в трех сетах.
В третьем круге украинская теннисистка разгромила в двух сетах экс-россиянку Анастасию Потапову, сейчас представляющую Австрию.
В матче за выход в четвертьфинал Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США.
Результаты Элины Свитолиной в 2026 году
Торонто, Канада
- 1/8 финала: Элина Свитолина - Аманда Анисимова (США)
- Третий раунд: Элина Свитолина - Анастасия Потапова (Австрия) 6:1, 6:1
- Второй раунд: Элина Свитолина - Джессика Бузас Манейро (Испания) 6:7(5), (4)7:6, 6:4
Вашингтон, США
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Александра Эала (Филиппины) 3:6, 4:6
- Второй раунд: Элина Свитолина - Полина Кудерметова (Узбекистан) 7:6(4), 6:4
Уимблдон
- Первый раунд: Элина Свитолина - Дарья Снигур (Украина) 5:7, 2:6
Бад-Хомбург, Германия
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Ван Синьюй (Китай) - снялась
- Второй раунд: Элина Свитолина - Людмила Самсонова (нейтральный статус) 3:6, 6:3, 6:2
Берлин, Германия
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Александра Эала (Филиппины) 3:6, 4:6
- Второй раунд: Элина Свитолина - Ева Лис (Германия) 6:3, 6:2
- Первый раунд: Элина Свитолина - анна калинская (нейтральная) 6:1, 4:1
Ролан Гаррос
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Марта Костюк 1:2 (3:6, 6:2, 2:6)
- Четверый раунд: Элина Свитолина — Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:0)
- Третий раунд: Элина Свитолина - Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:3.
- Второй раунд: Элина Свитолина - Кейтлин Кеведо (Испания) 6:0, 6:4
- Первый раунд: Элина Свитолина - Анна Бондар (Венгрия) 3:6, 6:1, 7:6
Рим, Италия
- Финал: Элина Свитолина - Коко Гауфф (США) 6:4, 6:7(3), 6:2
- 1/2 финала: Элина Свитолина - Ига Швентек (Польша) 6:4, 2:6, 6:2
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Елена Рыбакина (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4
- 1/8 финала. Элина Свитолина - Никола Бартункова (Чехия) 6:2, 6:3
- Третий круг. Элина Свитолина - Хэйли Баптист (США, 32) 6:1, 6:2
- Второй круг. Элина Свитолина - Ноэми Базилетти (Италия) 6:1, 6:3
Штутгарт, Германия
- 1/2 финала: Элина Свитолина - Каролина Мухова (Чехия) 4:6, 6:2, 4:6
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Линда Носкова (Чехия) 7:6(2), 7:5
- Второй раунд: Элина Свитолина - Ева Лис (Германия) 6:1, 6:0
Майами, США
- Третий раунд: Элина Свитолина - Хейли Баптист (США) 3:6, 5:7
- Второй раунд: Элина Свитолина - Эмерсон Джонс (Австралия) 6:2, 6:4
Индиан-Уэллс, США
- 1/2 финала: Элина Свитолина - Елена Рыбакина (Казахстан) 5:7, 4:6
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Ига Швьонтек (Польша) 6:2, 4:6, 6:4
- 1/8 финала: Элина Свитолина - Катержина Синякова (Чехия) 6:1, 1:1 - отказ
- Третий раунд: Элина Свитолина - Эшлин Крюгер (США) 6:4, 6:2
- Второй раунд: Элина Свитолина - Лаура Зигемунд (Германия) 7:6(5), 4:6, 6:3
Дубай, ОАЭ
- 21 февраля, 17:00 | финал: Элина Свитолина - Джессика Пегула (США) 2:6, 4:6
- 1/2 финала: Элина Свитолина - Кори Гауфф (США) 6:4, 6:7, 6:4
- 1/4 финала: Элина Свитолина - Антония Ружич (Хорватия) 3:6, 6:2, 6:3
- Третий раунд: Элина Свитолина - Белинда Бенчич (Швейцария) 4:6, 6:1, 6:3
- Второй раунд: Элина Свитолина - Паула Бадоса (Испания) 6:4 - отказ
Доха, Катар
- Третий раунд: Элина Свитолина - Анна Калинская (нейтральная) 4:6, 3:6
- Второй раунд: Элина Свитолина - Даяна Ястремская (Украина) 6:1, 6:4
Australian Open
- 1/2 финала, 29.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - Арина Сабаленка (нейтральная, 1) 2:6, 3:6
- 1/4 финала, 27.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гауфф (США, 3) - 6:1, 6:2
- 1/8 финала, 25.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - мирра андреева (нейтральная, 7) - 6:2, 6:4
- 3-й раунд, 23.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - диана шнайдер 7:6, 6:3
- 2-й раунд, 21.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - Линда Климовичова (Польша) 7:5, 6:1
- 1-й раунд, Элина Свитолина (Украина, 12) - Кристина Букса (Испания) - 6:4, 6:1
Окленд, Новая Зеландия
- финал, Элина Свитолина (Украина, 1) - Ван Синьюй (Китай) - 6:3, 7:6 (6)
- 1/2 финал одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Ива Йович (США) - 7:5 (7:5), 6:2.
- 3-й раунд одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Сонай Картал (Великая Британия) - 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
- 2-й раунд одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Кети Бултер (Великая Британия) - 7:5, 6:4
- 1-й раунд одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Варвара Грачева (Франция) - 6:3, 6:1.
- 1-й раунд парного разряда: Свитолина/В.Вильямс(США) - Эала(Филиппины)/Йович(США) - 7:6 (9:7), 6:1.
Биография и статистика Элины Свитолиной
Теннисистка родилась в Одессе 12 сентября 1994 года и начала свою професиональную карьеру в 2008 году.
На Турнирах Большого шлема лучший результат Элины полуфинал Уимблдона и US Open
Лучшие результаты на ТБШ
- Australian Open - полуфинал (2026)
- Ролан Гаррос - четвертьфинал (2020, 2017, 2015)
- Уимблдон - полуфинал (2019, 2023)
- US Open - полуфинал (2019)
Спортсменка, рост которой составляет 174 см за свою карьеру (по данным на старт 2026 года) заработала $26,657,071. В рейтинге WTA не поднималась выше 3-й позиции.