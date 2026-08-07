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Элина Свитолина: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Элины Свитолиной.
Сегодня, 10:10       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает представлять страну на международной арене.

Свитолина отправилась на турнир в Канаду, где встретилась с Джессикой Бузас Манейро, которую обыграла в трех сетах.

В третьем круге украинская теннисистка разгромила в двух сетах экс-россиянку Анастасию Потапову, сейчас представляющую Австрию.

В матче за выход в четвертьфинал Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США.

Результаты Элины Свитолиной в 2026 году

Торонто, Канада

  • 1/8 финала: Элина Свитолина - Аманда Анисимова (США)
  • Третий раунд: Элина Свитолина - Анастасия Потапова (Австрия) 6:1, 6:1
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Джессика Бузас Манейро (Испания) 6:7(5), (4)7:6, 6:4

Вашингтон, США

  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Александра Эала (Филиппины) 3:6, 4:6
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Полина Кудерметова (Узбекистан) 7:6(4), 6:4

Уимблдон

  • Первый раунд: Элина Свитолина - Дарья Снигур (Украина) 5:7, 2:6

Бад-Хомбург, Германия

  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Ван Синьюй (Китай) - снялась
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Людмила Самсонова (нейтральный статус) 3:6, 6:3, 6:2

Берлин, Германия

  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Александра Эала (Филиппины) 3:6, 4:6
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Ева Лис (Германия) 6:3, 6:2
  • Первый раунд: Элина Свитолина - анна калинская (нейтральная) 6:1, 4:1

Ролан Гаррос

  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Марта Костюк 1:2 (3:6, 6:2, 2:6)
  • Четверый раунд: Элина Свитолина — Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:0)
  • Третий раунд: Элина Свитолина - Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:3.
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Кейтлин Кеведо (Испания) 6:0, 6:4
  • Первый раунд: Элина Свитолина - Анна Бондар (Венгрия) 3:6, 6:1, 7:6

Рим, Италия

  • Финал: Элина Свитолина - Коко Гауфф (США) 6:4, 6:7(3), 6:2
  • 1/2 финала: Элина Свитолина - Ига Швентек (Польша) 6:4, 2:6, 6:2
  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Елена Рыбакина (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4
  • 1/8 финала. Элина Свитолина - Никола Бартункова (Чехия) 6:2, 6:3
  • Третий круг. Элина Свитолина - Хэйли Баптист (США, 32) 6:1, 6:2
  • Второй круг. Элина Свитолина - Ноэми Базилетти (Италия) 6:1, 6:3

Штутгарт, Германия

  • 1/2 финала: Элина Свитолина - Каролина Мухова (Чехия) 4:6, 6:2, 4:6
  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Линда Носкова (Чехия) 7:6(2), 7:5
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Ева Лис (Германия) 6:1, 6:0

Майами, США

  • Третий раунд: Элина Свитолина - Хейли Баптист (США) 3:6, 5:7
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Эмерсон Джонс (Австралия) 6:2, 6:4

Индиан-Уэллс, США

  • 1/2 финала: Элина Свитолина - Елена Рыбакина (Казахстан) 5:7, 4:6
  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Ига Швьонтек (Польша) 6:2, 4:6, 6:4
  • 1/8 финала: Элина Свитолина - Катержина Синякова (Чехия) 6:1, 1:1 - отказ
  • Третий раунд: Элина Свитолина - Эшлин Крюгер (США) 6:4, 6:2
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Лаура Зигемунд (Германия) 7:6(5), 4:6, 6:3

Дубай, ОАЭ

  • 21 февраля, 17:00 | финал: Элина Свитолина - Джессика Пегула (США) 2:6, 4:6
  • 1/2 финала: Элина Свитолина - Кори Гауфф (США) 6:4, 6:7, 6:4
  • 1/4 финала: Элина Свитолина - Антония Ружич (Хорватия) 3:6, 6:2, 6:3
  • Третий раунд: Элина Свитолина - Белинда Бенчич (Швейцария) 4:6, 6:1, 6:3
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Паула Бадоса (Испания) 6:4 - отказ

Доха, Катар

  • Третий раунд: Элина Свитолина - Анна Калинская (нейтральная) 4:6, 3:6
  • Второй раунд: Элина Свитолина - Даяна Ястремская (Украина) 6:1, 6:4

Australian Open

  • 1/2 финала, 29.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - Арина Сабаленка (нейтральная, 1) 2:6, 3:6
  • 1/4 финала, 27.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гауфф (США, 3) - 6:1, 6:2
  • 1/8 финала, 25.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - мирра андреева (нейтральная, 7) - 6:2, 6:4
  • 3-й раунд, 23.01 Элина Свитолина (Украина, 12) - диана шнайдер 7:6, 6:3
  • 2-й раунд, 21.01 Элина Свитолина (Украина, 12) Линда Климовичова (Польша) 7:5, 6:1
  • 1-й раунд, Элина Свитолина (Украина, 12) Кристина Букса (Испания) - 6:4, 6:1

Окленд, Новая Зеландия

  • финал, Элина Свитолина (Украина, 1) Ван Синьюй (Китай) - 6:3, 7:6 (6)
  • 1/2 финал одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Ива Йович (США) - 7:5 (7:5), 6:2.
  • 3-й раунд одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Сонай Картал (Великая Британия) - 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
  • 2-й раунд одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Кети Бултер (Великая Британия) - 7:5, 6:4
  • 1-й раунд одиночного разряда: Элина Свитолина (Украина, 1) - Варвара Грачева (Франция) - 6:3, 6:1.
  • 1-й раунд парного разряда: Свитолина/В.Вильямс(США) - Эала(Филиппины)/Йович(США) - 7:6 (9:7), 6:1.

Источник: Getty Images

Биография и статистика Элины Свитолиной

Теннисистка родилась в Одессе 12 сентября 1994 года и начала свою професиональную карьеру в 2008 году.

На Турнирах Большого шлема лучший результат Элины полуфинал Уимблдона и US Open

Лучшие результаты на ТБШ

  • Australian Open - полуфинал (2026)
  • Ролан Гаррос - четвертьфинал (2020, 2017, 2015)
  • Уимблдон - полуфинал (2019, 2023)
  • US Open - полуфинал (2019)

Спортсменка, рост которой составляет 174 см за свою карьеру (по данным на старт 2026 года) заработала $26,657,071. В рейтинге WTA не поднималась выше 3-й позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Украина Элина Свитолина

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