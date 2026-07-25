Хижняк - Патраш: лучшие моменты боя - видео

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 KO) одержал досрочную победу над французским полутяжеловесом Ленни Патрашем (8-1-1, 5 КО) в своем втором бою на профессиональном ринге.

Поединок состоялся в субботу, 25 июля, в Джидде, Саудовская Аравия в андеркарде боя между британским экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

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Хижняк смог остановить своего соперника уже во втором раунде, одержав победу техническим нокаутом. Француз сумел подняться после первого нокдауна, однако после серии ударов снова опустился на колено, а рефери остановил бой.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Хижняк - Патраш:

Напомним, что Хижняк дебютировал на профессиональном ринге 21 марта, одержав досрочную победу над колумбийцем Уилмером Бароном.

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