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Хижняк - Патраш: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер одержал досрочную победу. Лучшие моменты боя Александр Хижняк - Ленни Патраш.
Сегодня, 21:10       Автор: Игорь Мищук
Хижняк - Патраш: видео лучших моментов боя / Getty Images
Хижняк - Патраш: видео лучших моментов боя / Getty Images

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 KO) одержал досрочную победу над французским полутяжеловесом Ленни Патрашем (8-1-1, 5 КО) в своем втором бою на профессиональном ринге.

Поединок состоялся в субботу, 25 июля, в Джидде, Саудовская Аравия в андеркарде боя между британским экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

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Хижняк смог остановить своего соперника уже во втором раунде, одержав победу техническим нокаутом. Француз сумел подняться после первого нокдауна, однако после серии ударов снова опустился на колено, а рефери остановил бой.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Хижняк - Патраш:

Напомним, что Хижняк дебютировал на профессиональном ринге 21 марта, одержав досрочную победу над колумбийцем Уилмером Бароном.

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