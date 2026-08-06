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Динамо Киев: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет календарь поединков киевского Динамо.
Вчера, 22:40       Автор: Василий Войтюк
Динамо Киев: расписание и результаты матчей / Getty Images
Динамо Киев: расписание и результаты матчей / Getty Images

В рамках подготовки к новому сезону-2025/26 команда Александра Шовковского 30 июня отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 20 июля.

Расписание и результаты матчей Динамо:

Сезон-2026/27

Август

  • 06.08 Динамо - Карабах 1:0 (Лига конференций, квалификация, 3-й раунд)
    Гол: Пономаренко, 10
  • 09.08, 18:00 Верес - Динамо (УПЛ, 2-й тур)
  • 13.08, 19:00 Карабах - Динамо (Лига конференций, квалификация, 3-й раунд)
  • 16.08, 18:00 Динамо - Колос (УПЛ, 3-й тур)

Июль

  • 02.07 Динамо - Рапид Бухарест 1:3 (товарищеский матч)
    Голы: Буяльский, 56 (пен.) - Эль-Сави, 53, Бурмаз, 76 (пен.), Камара, 89
  • 03.07 Динамо - ЛАСК 2:0 (товарищеский матч)
    Голы: Пономаренко, 32, 80
  • 09.07 Динамо - Университатя Клуж 0:0 (Лига Европы, квалификация, 1-й раунд)
  • 10.07 Динамо - Радомяк 4:2 (товарищеский матч)
    Голы: Буяльский, 41 (пен.), 51, Огундана, 55, Герыч, 59 - Бласко, 36, Маркевич, 77
  • 16.07 Университатя Клуж - Динамо 0:0 (пен. 2:4) (Лига Европы, квалификация, 1-й раунд)
  • 23.07 Динамо - ПАОК 2:3 (Лига Европы, квалификация, 2-й раунд)
    Голы: Бражко, 3, Лонвейк, 77 - Константелиас, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51 
  • 30.07 ПАОК - Динамо 2:0 (Лига Европы, квалификация, 2-й раунд)
    Голы: Константелиас, 45+1, 48

Июнь

  • 20.06 Динамо - Славия 1:1 (товарищеский матч)
    Голы: Волошин, 86 - Пиколон, 4
  • 24.06 Динамо - Жилина 5:1 (товарищеский матч)
    Голы: Нариманидзе, 45+1 (аг), Огундана, 75, Пономаренко, 95, 105, Пихаленок, 110 (пен.) - Коша, 106
  • 28.06 Динамо - Вечиста 4:2 (товарищеский матч)
    Голы: Пономаренко, 30, Бражко, 96 (пен.), 106, Герреро, 111 - Файертаг, 52, Кристенсен, 78

Сезон-2025/26

Май

  • 03.05 Динамо - Шахтер 1:2 (УПЛ, 26-й тур)
    Голы: Пономаренко, 13 - Лукас, 50, Траоре, 68
  • 09.05 ЛНЗ - Динамо 0:0 (УПЛ, 27-й тур)
  • 13.05 Динамо - Колос 2:1 (УПЛ, 28-й тур)
    Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) - Салабай, 58
  • 16.05 Полтава - Динамо 0:2 (УПЛ, 29-й тур)
    Голы: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1
  • 20.05 Чернигов - Динамо 1:3 (Кубок Украины, финал)
    Голы: Романченко, 34 - Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 70
  • 24.05 Динамо - Кудривка 3:2 (УПЛ, 30-й тур)
    Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 - Сторчоус, 36, 45

Апрель

  • 04.04 Динамо - Карпаты 0:1 (УПЛ, 22-й тур)
    Гол: Фаал, 6
  • 11.04 Металлист 1925 - Динамо 1:0 (УПЛ, 23-й тур)
    Гол: Антюх, 78
  • 17.04 Динамо - Заря 3:1 (УПЛ, 24-й тур)
    Голы: Пономаренко, 11, Бражко, 62 (пен.), Редушко, 68 - Будкивский, 7 (пен.)
  • 21.04 Буковина - Динамо 0:3 (Кубок Украины, 1/2 финала)
    Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43
  • 26.04 Кривбасс - Динамо 5:6 (УПЛ, 24-й тур)
    Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 - Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 87

Март

  • 03.03 Динамо - Ингулец 2:0 (Кубок Украины, 1/4 финала)
    Голы: Герреро, 50, Пихаленок, 84
  • 08.03 Полесье - Динамо 1:2 (УПЛ, 19-й тур)
    Голы: Гуцуляк, 40 (пен.) - Пономаренко, 45+2, 60
  • 13.03 Динамо - Оболонь 2:1 (УПЛ, 20-й тур)
    Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 - Устименко, 20
  • 19.03 Александрия - Динамо 0:5 (УПЛ, 21-й тур)
    Голы: Ярмоленко, 3, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Февраль

  • 05.02 Динамо - Верес 3:2 (товарищеский матч)
    Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 - Харатин, 40 (пенальти), Шарай, 46
  • 09.02 Динамо - Кудривка 2:1 (товарищеский матч)
    Голы: Михайленко, 56, Диалло, 72 - Морозко, 4
  • 09.02 Динамо - Иберия 1999 2:0 (товарищеский матч)
    Голы: Бражко, 58, Пономаренко, 67
  • 14.02 Динамо - Зимбру 5:3 (товарищеский матч)
    Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен.) - Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52
  • 14.02 Динамо - РФШ 2:0 (товарищеский матч)
    Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пенальти)
  • 20.02 Динамо - Рух 1:0 (УПЛ, 17-й тур)
    Гол: Пономаренко, 75
  • 27.02 Динамо - Эпицентр 4:0 (УПЛ, 18-й тур)
    Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

Январь

  • 20.01 Динамо - Корона Кельце 0:0 (товарищеский матч)
  • 25.01 Динамо - Малишева 8:1 (товарищеский матч)
    Голы: Кабаев, 10, 41, Огундана, 46, Буяльский, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пенальти) - Ибиши, 4
  • 30.01 Динамо - Кауно Жальгирис 0:1 (товарищеский матч)
    Гол: Черных, 88

Декабрь

  • 01.12 Динамо - Полтава (УПЛ, 14-й тур) 1:2
    Голы: Яцык, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 73
  • 06.12 Кудривка - Динамо 1:2 (УПЛ, 15-й тур)
    Голы: Нагнойный, 66 - Пихаленок, 10, Пономаренко, 38
  • 11.12 Фиорентина - Динамо 2:1 (Лига конференций, 5-й тур)
    Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 - Михайленко, 55
  • 14.12 Динамо - Верес (УПЛ, 16-й тур) 3:0
    Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1
  • 18.12, 22:00 Динамо - Ноа (Лига конференций, 6-й тур)

Ноябрь

  • 02.11 Шахтер - Динамо (УПЛ, 11-й тур)  3:1
    ​​Голы: Эгиналдо, 3, Невертон, 54, Кабаев (автогол), 90+4 - Буяльский, 56
  • 06.11 Динамо - Зриньски 6:0 (Лига конференций, 3-й тур)
    Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Блэнуцэ, 83
  • 09.11 Динамо - ЛНЗ 0:1 (УПЛ, 12-й тур)
  • 22.11 Колос - Динамо 2:1 (УПЛ, 13-й тур)
    Голы: Климчук, 9, 37 - Огундана, 86
  • 27.11 Омония - Динамо 2:0 (Лига конференций, 4-й тур)
    Голы: Семеду, 34 (пен.), Неофиту, 59

Октябрь

  • 02.10 Динамо - Кристал Пэлас 0:2 (Лига конференций, 1-й тур)
    Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58
  • 05.10 Динамо - Металлист 1925 (УПЛ, 8-й тур) 1:1
    Голы: Волошин, 35 - Литвиненко, 58
  • 18.10 Заря - Динамо 1:1 (УПЛ, 9-й тур)
    Голы: Будкивский, 84 - Буяльский, 61
  • 23.10 Самсунспор - Динамо 3:0 (Лига конференций, 2-й тур)
    Голы: Мусаба, 2, Муандилмаджи, 34, Хольсе, 62
  • 26.10 Динамо - Кривбасс 4:0 (УПЛ, 10-й тур)
    Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1
  • 29.10 Динамо - Шахтер 2:1 (Кубок Украины, 1/8 финала)
    Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 - Мейреллиш, 49

Сентябрь

  • 13.09 Оболонь - Динамо 2:2 (УПЛ, 5-й тур)
    Голы: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 - Караваев, 25, Михавко, 44
  • 17.09 Александрия - Динамо 1:2 (Кубок Украины, 1/16 финала)
    Голы: Блэнуцэ, 58 (аг) - Пихаленок, 22, Шола, 86
  • 22.09 Динамо - Александрия 2:2 (УПЛ, 6-й тур)
    Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (пен.) - Булеца, 1, Туати, 86
  • 27.09 Карпаты - Динамо (УПЛ, 7-й тур) 3:3
    ​​Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+3 - Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Август

  • 02.08 Верес - Динамо 0:1 (УПЛ, 1-й тур)
    Гол: Шапаренко, 14
  • 05.08, 21:00 Динамо - Пафос (Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд) 0:1
    Гол: Сильва, 84
  • 08.08 Рух - Динамо (УПЛ, 2-й тур) 1:5
    Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 80
  • 12.08 Пафос - Динамо 2:0 (Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд)
    Голы: Оршич, 2, Коррея, 55
  • 16.08 Эпицентр - Динамо 1:4 (УПЛ, 3-й тур)
    Голы: Климец, 38 - Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 58, Ванат, 90+3
  • Маккаби Тель-Авив - Динамо 3:1 (Лига Европы, плей-офф раунд квалификации)
    Голы: Перец, 2, 69, Йегезкель, 58 - Волошин, 32
  • 28.08 Динамо - Маккаби Тель-Авив (Лига Европы, плей-офф раунд квалификации) 1:0
    Гол: Герреро, 5
  • 31.08 Динамо - Полесье 4:1 (УПЛ, 4-й тур)
    Голы: Герреро, 19, Буяльский (пен.), 30, 44, Волошин, 49 - Йосефи, 7

Июль

  • 05.07 Динамо - Кишварда 0:2
    Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71
  • 06.07. Динамо - Кишварда 3:0
    Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43
  • 10.07 Динамо - Мидтьюлланд (товарищеский матч) 1:3
    Голы: Пихаленок, 21 – Франкулину, 33, Гогорса, 49, Этим, 56
  • 11.07 Динамо - Вест Бромвич (товарищеский матч) 1:1
    Голы: Ванат, 76 - Филлипс, 56
  • 15.07 Динамо - Корвинул (товарищеский матч) 0:0
  • 16.07 Динамо - Осиек (товарищеский матч) 0:1
    Гол: Якупович, 37
  • 22.07 Хамрун - Динамо (Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд) 0:3
  • 29.07 Динамо - Хамрун (Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд) 3:0

Сезон-2024/25

Май

  • 03.05 Ингулец - Динамо 0:4 (УПЛ)
    Голы: Дихтярук, 38 (аг), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
  • 09.05 Полесье - Динамо 0:0 (УПЛ)
  • 14.05 Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 по пенальти) (Кубок Украины, финал)
    Голы: Элиас, 64 - Ярмоленко, 44
  • Черноморец - Динамо 1:1 (УПЛ)
    Голы: Хобленко, 68 - Ярмоленко, 54 (пенальти)
  • 24.05 Динамо - Колос 1:1 (УПЛ)
    Голы: Пихаленок, 31 - Сидоров, 47

Апрель

  • 02.04 Рух - Динамо 0:1 (Кубок Украины)
    Гол: Пихаленок, 43
  • 06.04 Динамо - Левый Берег (УПЛ) 2:0
    Голы: Ярмоленко, 45, Шапаренко, 47
  • 12.04 Кривбасс - Динамо 0:2 (УПЛ)
    Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74
  • 18.04 Динамо - Оболонь 3:0 (УПЛ)
    Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пен.), Буяльский, 67
  • 23.04 Буковина - Динамо 1:4 (Кубок Украины)
    Голы: Бойчук, 23 - Волошин, 57, 63, Бражко (пен.), 72, Шапаренко, 77
  • 27.04 Шахтер - Динамо 2:2 (УПЛ)
    Голы: Кевин, 6 (пен.), Эгиналду, 20 - Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Март

  • 06.03 ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
    Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 12, Путря, 89 (аг)
  • 11.03 Динамо - Заря (УПЛ) - 2:2
    Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будкивский, 2, Джордан, 9 
  • 29.03 Рух - Динамо 0:2 (УПЛ)
    Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

Февраль

  • Динамо - Шкендия 3:2 (товарищеский матч)
  • Динамо - Эсбьерг 2:0 (товарищеский матч)
    Голы: Ванат, 25, Брагару, 68
  • 16.02 Динамо - РФШ 1:0 (товарищеский матч)
    Гол: Тымчик, 75
  • 16.02 Динамо - Петрокуб 1:0 (товарищеский матч)
    Гол: Буяльский, 75
  • 23.02, Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)
    Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75
  • 28.02 Ворскла - Динамо (УПЛ) 1:1
    Голы: Скляр, 64 - Буяльский, 16

Январь

  • Динамо - Магдебург 1:3 (товарищеский матч)
  • Динамо - ФКСБ 2:1 (товарищеский матч)
  • Динамо - Видзев Лодзь 1:1 (товарищеский матч)
    Гол: Ванат, 88 (пен.)
  • Динамо - Марибор 2:0 (товарищеский матч)
    Голы: Герреро, 31, Брагару, 36
  • Динамо - ЦСКА 1948 4:1(товарищеский матч)
    Голы: Шапаренко, 28, Ванат, 32, 76, Волошин, 48 - Илиевски, 47 
  • Галатасарай - Динамо 3:3 (Лига Европы)
    Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимген, 53 (пен.) - Ванат, 44, Ярмоленко, 66, 81
  • 23.01 Динамо - Лапи 2:2 (товарищеский матч)
    Голы: Пихаленок, 38 (пен.), Волошин, 51 – Тахири, 69 (пен.), 88 (с пен.)
  • 30.01 Динамо - РФШ 1:0 (Лига Европы)

Декабрь

  • 01.12 Колос - Динамо 1:1 (УПЛ)
    Голы: Алефиренко, 33 - Бражко, 5
  • 04.12 Александрия - Динамо 0:0 (УПЛ)
  • 08.12 Динамо - Александрия 3:0 (УПЛ)
    Голы: Попов, 37, Ванат, 42, 56
  • 12.12 Реал Сосьедад - Динамо 3:0 (Лига Европы)
    Голы: Оярсабаль, 19, 33, Беккер, 24
  • 16.12 Динамо - Верес 1:0 (УПЛ)
    Гол: Ванат, 23

Ноябрь

  • 03.11 Динамо - Ингулец 5:2 (УПЛ) 
    Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39, (автогол), Шапаренко, 74 - Кисленко, 34, Михавко, 57 (автогол)
  • 07.11 Динамо - Ференцварош 0:4 (Лига Европы) 
    Голы: Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76.
  • 10.11 Динамо - Полесье 2:1 (УПЛ)
    Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен.) - Гуцуляк, 86
  • 23.11 Динамо - Черноморец 3:1 (УПЛ)
    Голы: Ванат, 16, Буяльский, 70, Рубчинский, 87 - Скыба, 90+2
  • 28.11 Динамо - Виктория Пльзень 1:2 (Лига Европы)
    Голы: Кабаев, 90+5 - Выдра, 55, Шульц, 90

Октябрь

  • 03.10 Хоффенхайм - Динамо 2:0 (Лига Европы) 
  • 06.10 Динамо - Кривбасс 2:1 (УПЛ)
  • 19.10 Оболонь - Динамо 1:5 (УПЛ)
  • 24.10 Рома - Динамо 1:0 (Лига Европы)
  • 27.10 Динамо - Шахтер 1:1 (УПЛ)
  • 30.10 Ворскла - Динамо 1:2 д.в. (Кубок Украины)

Сентябрь

  • 01.09 Динамо - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
  • 14.09 Заря - Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 18.09 Динамо - Ворскла 3:1 (УПЛ)
  • 21.09 Динамо - Рух 0:0 (УПЛ)
  • 25.09 Динамо - Лацио 0:3 (Лига Европы)
  • 28.09 Левый Берег - Динамо 0:3 (УПЛ)

Август

  • 06.08 Динамо - Рейнджерс 1:1 (Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд)
  • 09.08 Верес - Динамо 1:2 (УПЛ)
  • 13.08 Рейнджерс - Динамо 0:2 (Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд)
  • 17.08 Карпаты - Динамо 1:3 (УПЛ)
  • 21.08 Динамо - Зальцбург 0:2 (Лига чемпионов, квалификация, раунд плей-офф) 
  • 27.08 Зальцбург - Динамо 1:1 (Лига чемпионов, квалификация, раунд плей-офф)

Июль

  • 10.07 Динамо - Падеборн 0:0 (товарищеский матч)
  • 13.07 Динамо - Шальке 2:2 (товарищеский матч)
  • 14.07 Динамо - Брондбю 4:0 (товарищеский матч)
  • 17.07 Динамо - Мамелоди Сандаунз 1:0 (товарищеский матч)
  • 18.07 Динамо - Унион Берлин 2:3 (товарищеский матч)
  • 23.07 Динамо - Партизан 6:2 (Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд)
  • 31.07 Партизан - Динамо 0:3 (Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд)
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isport.ua
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