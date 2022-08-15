Динамо Киев: расписание и результаты матчей

В рамках подготовки к новому сезону и матчам Лиги чемпионов против Фенербахче киевское Динамо проведет несколько товарищеских матчей.

Тренировочный сбор, как и большинство матчей, киевляне проведут в Швейцарии, куда отправились 24 июня.

Расписание и результаты матчей:

Ивердон Спорт – Динамо Киев - 1:1 (товарищеский матч)

Лозанна Спорт – Динамо Киев - 2:0 (товарищеский матч)

Сьон – Динамо Киев - 0:1 (товарищеский матч)

Янг Бойз – Динамо Киев - 0:0 (товарищеский матч)

Люцерн – Динамо Киев - 1:2 (товарищеский матч)

Лион – Динамо Киев - 1:3 (товарищеский матч)

Лион – Динамо Киев - 3:0 (товарищеский матч)

Антверпен – Динамо Киев - 2:1 (товарищеский матч)

Динамо Киев – Фенербахче - 0:0 (Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд)

Фенербахче – Динамо Киев - 1:2 (Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд)

Эвертон - Динамо Киев - 3:0 (товарищеский матч)

Динамо Киев - Штурм 1:0 (Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд)

Штурм - Динамо Киев 1:2 д.в. (Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд)

Динамо - Бенфика / 17 августа, 22:00 (Лига чемпионов, квалификация, плей-офф)

Бенфика - Динамо / 23 августа, 22:00 (Лига чемпионов, квалификация, плей-офф)