Динамо Киев: расписание и результаты матчей
В рамках подготовки к новому сезону и матчам Лиги чемпионов против Фенербахче киевское Динамо проведет несколько товарищеских матчей.
Тренировочный сбор, как и большинство матчей, киевляне проведут в Швейцарии, куда отправились 24 июня.
Расписание и результаты матчей:
Ивердон Спорт – Динамо Киев - 1:1 (товарищеский матч)
Лозанна Спорт – Динамо Киев - 2:0 (товарищеский матч)
Сьон – Динамо Киев - 0:1 (товарищеский матч)
Янг Бойз – Динамо Киев - 0:0 (товарищеский матч)
Люцерн – Динамо Киев - 1:2 (товарищеский матч)
Лион – Динамо Киев - 1:3 (товарищеский матч)
Лион – Динамо Киев - 3:0 (товарищеский матч)
Антверпен – Динамо Киев - 2:1 (товарищеский матч)
Динамо Киев – Фенербахче - 0:0 (Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд)
Фенербахче – Динамо Киев - 1:2 (Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд)
Эвертон - Динамо Киев - 3:0 (товарищеский матч)
Динамо Киев - Штурм 1:0 (Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд)
Штурм - Динамо Киев 1:2 д.в. (Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд)
Динамо - Бенфика / 17 августа, 22:00 (Лига чемпионов, квалификация, плей-офф)
Бенфика - Динамо / 23 августа, 22:00 (Лига чемпионов, квалификация, плей-офф)