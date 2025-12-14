Динамо уверенно обыграло Верес

Столичный гранд взял мяч под контроль со старта. Давление подопечных Игоря Костюка принесло плоды на 9-й минуте. Вивчаренко забросил мяч вперед, а Пономаренко оттеснил защитника и перебросил мяч над вратарем.

Удвоить преимущество Динамо сразу мог Караваев. Впрочем, с его выстрелом с острого угла справился Горох. Но после очередного стандарта не справился и он – Вивчаренко подал угловой, а Тиаре головой замкнул навес в центре штрафной.

Ровенчане пришли в себя перед перерывом. Это Айдин попытался загнать "свояка" от Бойко, но мяч пролетел выше ворот. На старте же второй половины его удар в дальний Нещерет перевел на угловой.

Впоследствии Вивчаренко к двум ассистам добавил и суперсэйв. Неутомимый Айдин накрутил защитников и голкипера "бело-синих", но левый фулбек вынес мяч из линии. А в добавленное время Ярмоленко забил в касание после паса Шапаренко.

Благодаря победе Динамо поднялось на 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги перед зимней паузой. В активе киевлян 26 очков. Тем временем Верес остался на 11-й строчке (18 пунктов).

Статистика матча Динамо – Верес 16-го тура чемпионата Украины

Динамо – Верес – 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Удары: 22 - 12

Удары в створ: 12 - 1

Угловые: 8 - 7

Фолы: 7 - 8

