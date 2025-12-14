iSport.ua
Лень приложился к разгрому Жироны в чемпионате Испании

Украинец провел уверенный поединок.
Сегодня, 21:56       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Центровой Алексей Лень вышел в стартовой пятерке мадридского Реала на матч Лиги Эндеса. "Сливочные" уверенно обыграли Жирону (112:76).

Украинский баскетболист провел на паркете более 18 минут. За отведенное время Лень набрал 7 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Также он сделал 1 перехват и оформил +26 по статпоказателю "плюс-минус"

Лень реализовал три из четырех двухочковых. На линии штрафных бросков украинец набрал 1 пункт и однажды промахнулся. Реал остался лидером дивизиона с рекордом 9 побед, 1 поражение.

К слову, украинец Святослав Михайлюк помог Юте победить Мемфис дома.

К слову, украинец Святослав Михайлюк помог Юте победить Мемфис дома.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Алексей Лень Жирона

isport.ua
x
