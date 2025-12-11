Нападающий Реала вошел в топ-5 лучших бразильских бомбардиров ЛЧ

Бразильская пятерка лучших бомбардиров ЛЧ теперь включает в себе Родриго.

Единственный гол мадридского Реала в матче с Манчестер Сити забил Родриго.

Тем самым бразильский форвард вписал своё имя в топ-5 бразильских бомбардиров Лиги чемпионов.

По данным УЕФА, у Родриго 26 голов и 16 ассистов в 68 матчах Лиги чемпионов. Ему нужен всего один гол, чтобы обогнать звезду Барселоны Ривалдо.

Неймар — 43 Кака — 30 Винисиус Жуниор — 29 Ривалдо — 27 Родриго — 26

Ранее полузащитник Реала высказался о ситуации в команде.

