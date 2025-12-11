iSport.ua
Нападающий Реала вошел в топ-5 лучших бразильских бомбардиров ЛЧ

Бразильская пятерка лучших бомбардиров ЛЧ теперь включает в себе Родриго.
Сегодня, 16:48       Автор: Валентина Чорноштан
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Единственный гол мадридского Реала в матче с Манчестер Сити забил Родриго.

Тем самым бразильский форвард вписал своё имя в топ-5 бразильских бомбардиров Лиги чемпионов.

По данным УЕФА, у Родриго 26 голов и 16 ассистов в 68 матчах Лиги чемпионов. Ему нужен всего один гол, чтобы обогнать звезду Барселоны Ривалдо.

  1. Неймар — 43
  2. Кака — 30
  3. Винисиус Жуниор — 29
  4. Ривалдо — 27
  5. Родриго — 26

Ранее полузащитник Реала высказался о  ситуации в команде.

