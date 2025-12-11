iSport.ua
Сборная Украины U-20 потерпела второе поражение на ЧМ

Занимает предпоследнее место.
Сегодня, 15:02       Автор: Валентина Чорноштан
Молодежная сборная Украины U-20 по хоккею / Getty Images
Молодежная сборная Украины U-20 по хоккею / Getty Images

Во вторник, 10 декабря, молодежная сборная Украины U-20 по хоккею проиграла Словении со счетом 3:4.

Второе поражение подряд привело к тому, что теперь наша национальная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, победитель турнира выйдет в элитный дивизион, а команда, занявшая последнее место, понизится в классе.

Турнирная таблица

  1. Норвегия — 3 победы (3 матча) — 8 очков (18:7);
  2. Казахстан — 2 победы (3 матча) — 6 очков (20:12);
  3. Австрия — 2 победы (3 матча) — 6 очков (12:11);
  4. Словения — 1 победа (3 матча) — 4 очка (10:13);
  5. Украина — 1 победа (3 матча) — 3 очка (7:8);
  6. Франция — 0 побед (3 матча) — 0 очков (10:26).

Теперь нашей молодежке предстоит сыграть против сборных Австрии и Франции.

