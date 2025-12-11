Сборная Украины U-20 потерпела второе поражение на ЧМ

Во вторник, 10 декабря, молодежная сборная Украины U-20 по хоккею проиграла Словении со счетом 3:4.

Второе поражение подряд привело к тому, что теперь наша национальная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, победитель турнира выйдет в элитный дивизион, а команда, занявшая последнее место, понизится в классе.

Турнирная таблица

Норвегия — 3 победы (3 матча) — 8 очков (18:7); Казахстан — 2 победы (3 матча) — 6 очков (20:12); Австрия — 2 победы (3 матча) — 6 очков (12:11); Словения — 1 победа (3 матча) — 4 очка (10:13); Украина — 1 победа (3 матча) — 3 очка (7:8); Франция — 0 побед (3 матча) — 0 очков (10:26).

Теперь нашей молодежке предстоит сыграть против сборных Австрии и Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!