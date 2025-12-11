Дабл-дабл игрока Сан-Антонио вывел команду в полуфинал Кубка НБА

Защитник Сперс Стефон Касл стал самым результативным игроком своей команды.

Каслу удалось оформить дабл-дабл, набрав 30 очков, 10 подборов и 6 передач при 4 потерях. Защитник реализовал 10 из 14 бросков с игры, 3 из 6 трёхочковых и 7 из 9 штрафных за 27 минут на площадке.

Такой показатель помог Сан-Антонио обыграть Лейкерс и выйти в полуфинал Кубка НБА.

Добавим, что в составе Лейкерс разыгрывающий Лука Дончич набрал за матч 35 очков (11 из 24 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 10 из 14 с линии), 5 подборов, 8 передач при 3 потерях и 1 перехвате, но этого результата не хватило для победы Лос-Анджелеса.

К слову, матч закончился со счётом 132:119.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!