Арсенал повторил рекорд Ливерпуля и Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Выиграл все шесть матчей и повторил достижение топ клубов АПЛ.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Арсенал во вторник, 10 декабря, одолел Брюгге со счётом 3:0.

Эта победа стала шестой для подопечных Микеля Артеты, и таким образом канониры стали четвёртым клубом из Англии, которому удалось выиграть каждый из первых шести матчей сезона в ЛЧ.

Ранее это удавалось Ливерпулю в сезоне-2021/22 и Манчестер Сити в сезонах-2023/24 и 2024/25.

В шестом туре ЛЧ итальянский клуб обновил свой  антирекорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

