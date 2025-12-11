Арсенал повторил рекорд Ливерпуля и Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Арсенал во вторник, 10 декабря, одолел Брюгге со счётом 3:0.
Эта победа стала шестой для подопечных Микеля Артеты, и таким образом канониры стали четвёртым клубом из Англии, которому удалось выиграть каждый из первых шести матчей сезона в ЛЧ.
6 - Arsenal this season is just the fourth occasion that an English side has won each of their first six games of a UEFA Champions League campaign, after Liverpool in 2021-22, Manchester City in 2023-24, and Liverpool again in 2024-25. Momentum. pic.twitter.com/gBggC37dP5— OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2025
Ранее это удавалось Ливерпулю в сезоне-2021/22 и Манчестер Сити в сезонах-2023/24 и 2024/25.
В шестом туре ЛЧ итальянский клуб обновил свой антирекорд.
