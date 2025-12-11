Арда Туран - о предстоящем матче Лиги конференций: "Мы не фавориты"

В четверг, 11 декабря, состоится матч Хамрун Спартанс – Шахтер.

Главный тренер донецкой команды Арда Туран провёл пресс-конференцию, на которой высказался о шансах Шахтера победить Спартанс.

"Я не согласен с тем, что мы являемся фаворитами. В Лиге конференций УЕФА мы задействуем молодых игроков, таких как Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра и Изаки. Это футболисты, которые ещё развиваются. Я очень доволен их прогрессом и развитием. Конечно, наша форма означает силу и мощь, и мы это уважаем, но нам следует очень тщательно продумать, что делать в матче. Мы не фавориты.

Фавориты или бюджеты не побеждают в матчах до того, как они сыграны. История футбола очень чётко это демонстрирует. Я очень доволен нашим уровнем игры и прогрессом в Лиге конференций, но, к сожалению, не согласен с вами по некоторым моментам", — цитирует турецкого специалиста официальный сайт донецкого Шахтера.

