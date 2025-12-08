Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
В четверг, 11 ноября, Шахтер встретится с мальтийским Хамрун Спартанс в рамках пятого тура Лиги конференций.
Подопечные Арды Турана проиграли всего один матч в рамках ЛК - "горняки" уступили польской Легии, а остальные три встречи выиграли. Донецкий клуб набрал девять очков и занимает четвертое место.
Ближайшие соперники украинской команды имеют в активе три поражения и одну победу. Мальтийский клуб занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги конференций и имеет три очка.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Лиги конференций Хамрун Спартанс — Шахтер
В предстоящем поединке эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у Шахтера.
Прогноз букмекеров на матч Хамрун Спартанс — Шахтер
Победа Хамрун Спартанс — 8,18
Ничья — 5,21
Победа Шахтера — 1,34
