Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и мальтийской командой.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер Донецк / Getty Images

В четверг, 11 ноября, Шахтер встретится с мальтийским Хамрун Спартанс в рамках пятого тура Лиги конференций.

Подопечные Арды Турана проиграли всего один матч в рамках ЛК - "горняки" уступили польской Легии, а остальные три встречи выиграли. Донецкий клуб набрал девять очков и занимает четвертое место.

Ближайшие соперники украинской команды имеют в активе три поражения и одну победу. Мальтийский клуб занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги конференций и имеет три очка.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций Хамрун Спартанс — Шахтер

В предстоящем поединке эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у Шахтера.

Прогноз букмекеров на матч Хамрун Спартанс — Шахтер

Победа Хамрун Спартанс — 8,18
Ничья — 5,21
Победа Шахтера — 1,34

