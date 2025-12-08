Украина определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Украины определилась с составом на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене, сообщает Суспильне.

В команде точно произойдет одна замена. Вместо Валерии Дмитренко в гонках примет участие Лилия Стеблина.

Ранее спортсменка начала сезон в Кубке IBU, где показала неплохие результаты.

Также изменение может произойти и в мужской команде, куда может попасть Тарас Лесюк. Однако его участие зависит от результатов в Кубке IBU и от самочувствия других спортсменов.

Состав сборной Украины на второй этап Кубка мира

Женщины: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарья Чалык, Лилия Стеблина

Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарья Чалык, Лилия Стеблина Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цимбал

