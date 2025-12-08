iSport.ua
Руни: Салах разрушает свое наследие в Ливерпуле

Египтянин ведет себя слишком высокомерно.
Сегодня, 12:35       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед Салах / Getty Images
Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомметировал ситуацию с Мохамедом Салахом.

Напомним, что египтянин три матча подряд провел на скамейке запасных, а после этого выступил с громким заявлением, обвинив клуб в неуважении.

Руни считает, что тем самым Салах разрушил все, чего добился в Ливерпуле.

Он полностью разрушает свое наследие в Ливерпуле. Он все сделал неправильно.

Время неумолимо. В этом сезоне он выглядел не лучшим образом, не в лучшей форме. Хотелось увидеть, как он закатает рукава и скажет: "Хорошо, я еще вам покажу".

Нельзя быть настолько высокомерным, говоря, что ему не нужно заслуживать свое место, потому что он его уже заслужил. Нужно каждую неделю показывать свою лучшую игру, чтобы попытаться остаться в команде.

Да, он невероятно играл за клуб, но это было неуважение к его партнерам по команде, тренеру и болельщикам.

Ранее также сообщалось, что Челси снова потерял форварда.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни Мохамед Салах

