Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне

Полузащитник Барселоны Марк Берналь может уйти в аренду в Жирону из-за ограниченного игрового времени после травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, после тяжелой травмы крестов 18-летний игрок пропустил год, и после восстановления хавбек провел на поле всего 120 минут в восьми матчах. Барселона очень ценит игрока и не хочет, чтобы он получил новые повреждения.

Однако каталонский клуб планирует повторить формулу, которую они использовали с Эриком Гарсией два сезона назад: тогда испанца отдали в аренду в Жирону, и он набрался опыта, который теперь использует в "сине-гранатовой" футболке.

Отмечается, что Жирона дала зеленый свет касательно переходу Берналя, и полузащитник может оказаться в составе "бело-красных" уже после этого зимнего трансферного окна.

