iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне

Ограниченное игровое время толкает игрока к аренде.
Сегодня, 10:41       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Берналь / Getty Images
Марк Берналь / Getty Images

Полузащитник Барселоны Марк Берналь может уйти в аренду в Жирону из-за ограниченного игрового времени после травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, после тяжелой травмы крестов 18-летний игрок пропустил год, и после восстановления хавбек провел на поле всего 120 минут в восьми матчах. Барселона очень ценит игрока и не хочет, чтобы он получил новые повреждения.

Однако каталонский клуб планирует повторить формулу, которую они использовали с Эриком Гарсией два сезона назад: тогда испанца отдали в аренду в Жирону, и он набрался опыта, который теперь использует в "сине-гранатовой" футболке.

Отмечается, что Жирона дала зеленый свет касательно переходу Берналя, и полузащитник может оказаться в составе "бело-красных" уже после этого зимнего трансферного окна.

Оценки украинского дуэта Жироны в матче против Эльче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ФК Жирона Марк Берналь

Статьи по теме

Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..." Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Тренер Комо готов возглавить Барселону Тренер Комо готов возглавить Барселону
Оценка Цыганкова и Ваната в матче против Эльче Оценка Цыганкова и Ваната в матче против Эльче
Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"
Лига Чемпионов14:34
Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером
Лига конференций14:29
Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
Лига конференций14:12
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Биатлон14:05
Украина определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Европа13:45
Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Европа13:25
Реал рассматривает увольнение Алонсо
Европа13:22
Тренер Комо готов возглавить Барселону
Теннис12:55
Калинина выиграла первый матч после своего возвращения на корт
НБА12:50
Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK