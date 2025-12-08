iSport.ua
Ханна Оберг повторила достижение Робера в гонке преследования

Отыграла 50 позиций в гонке преследования.
Сегодня, 10:18       Автор: Валентина Чорноштан
Ханна Оберг / Getty Images
Ханна Оберг / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, состоялась женская гонка преследования.

Шведская биатлонистка Ханна Оберг начинала гонку преследования с 59-й позиции и финишировала девятой.

Такой результат помог ей повторить рекорд Кубка мира, который ранее установил француз Жюльен Робер - отыграть 50 позиций.

Добавим, что украинский биатлонист входит в топ-3 по этому достижению: в сезоне 2016/17 Артем Прима в гонке преследования поднялся с 57-го места на девятое.

Результаты гонок преследования в Кубке мира сезона 2025/26 в Эстерсунде, Швеция.

