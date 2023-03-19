Холменколлен: Ханна Эберг выиграла заключительный масс-старт сезона
Шведка с большим запасом обогнала оппоненток.
В норвежском Холменколлене состоялся заключительный женский масс-старт текущего сезона в рамках Кубка мира.
Победу в гонке добыла шведка Ханна Эберг, пробежавшая дистанцию за 36 минут и 33 секунды.
Немногим меньше, чем на пол минуты от Эберг отстала Марта Рейселанн-Ольсбю, для которой это домашний этап. Замкнула тройку лидеров представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.
Стоит сказать, что никто из украинских спортсменок не попал в топ-30 предыдущей гонки, поэтому Украина не была представлена в масс-старте.
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Кубок мира по биатлону
Холменколлен, Норвегия
Масс-старт, женщины
- Ханна Эберг (Швеция) - 36 минут 33 секунды
- Марта Рейселанн Ольсбю (Норвегия) - +22.6 cекунды
- Анаис Шевалье-Буше (Франция) - +43.7 секунды