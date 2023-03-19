Холменколлен: Ханна Эберг выиграла заключительный масс-старт сезона

В норвежском Холменколлене состоялся заключительный женский масс-старт текущего сезона в рамках Кубка мира.

Победу в гонке добыла шведка Ханна Эберг, пробежавшая дистанцию за 36 минут и 33 секунды.

Немногим меньше, чем на пол минуты от Эберг отстала Марта Рейселанн-Ольсбю, для которой это домашний этап. Замкнула тройку лидеров представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

Стоит сказать, что никто из украинских спортсменок не попал в топ-30 предыдущей гонки, поэтому Украина не была представлена в масс-старте.

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Кубок мира по биатлону

Холменколлен, Норвегия

Масс-старт, женщины