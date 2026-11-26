Польский специалист Якуб Глушак покинет команду, а его преемником, вероятнее всего, станет итальянский наставник.

О предстоящих кадровых изменениях в эксклюзивном комментарии для Суспильне Спорт сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

По его словам, одной из основных причин прекращения сотрудничества с Глушаком стало невыполнение поставленной задачи на чемпионате Европы-2026. Украинки не сумели выйти из группы, одержав лишь одну победу в пяти матчах. Это худший результат национальной команды на континентальном первенстве за последние семь лет.

При этом Мельник положительно отозвался о профессиональных качествах польского специалиста, отдельно отметив его тренерскую методику и подходы к работе.

"Тренер он неплохой, но, я думаю, не в полной мере мог управлять командой. Конечно, его тренерские подходы и методика — у нас нет таких тренеров. Не хочу никого обижать, но действительно нет. Однако задача на чемпионате Европы не выполнена, и он сам это понимает", — заявил глава ФВУ.

По словам Мельника, Федерация уже проводит переговоры с одним из итальянских специалистов. Его имя пока не раскрывается. Назначение состоится, если сторонам удастся согласовать все условия.

Изменения коснутся и тренерского штаба. В него планируют включить молодых украинских специалистов, которые смогут набираться опыта, работая с национальной командой.

Перед новым штабом поставят две основные задачи на следующий год: привлечение молодых волейболисток и сохранение места Украины в Лиге наций. В сезоне-2026 украинская команда одержала три победы в 12 матчах и заняла 16-е место.

Кроме того, Федерация рассматривает возможность проведения тренировочных сборов внутри страны. Среди потенциальных мест подготовки называются Черновцы и Ужгород.

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